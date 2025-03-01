Трамп хоче зупинити усі поставки зброї Україні

Трамп шукає способи припинити постачання зброї до України, — ЗМІ
Президент США Дональд Трамп наказав співробітникам нацбезпеки перевірити, чи можуть США тимчасово або повністю зупинити поточне постачання зброї в Україну. Це трапилось після його сварки з українським лідером Володимиром Зеленським у Білому домі 28 лютого.
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Припинення військової допомоги від США
Посилаючись на слова високопосадовця з адміністрації Трампа, видання повідомило, що президент США розглядає можливість зупинити усі поточні поставки зброї в Україну.
Зазначається, що це може бути "відповіддю" на сварку між президентами в Овальному кабінеті 28 лютого та реакцією на "сприйняту непоступливість Зеленського у мирному процесі".
Рішення, якщо його буде прийнято, стосуватиметься зброї, радарів, транспортних засобів, боєприпасів і ракет на мільярди доларів.
Нагадаємо, 1 березня у Білому домі заявили про припинення фінансової допомоги Україні. Там заявили, що не будуть більше "писати порожніх чеків.
Також ЗМІ повідомляли, що зустріч в Білому домі могла бути засідкою Трампа. Один з європейських чиновників вважає, що, ймовірно, Трамп вирішив "продати Україну".
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