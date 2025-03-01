Трамп хоче зупинити усі поставки зброї Україні

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Craig Hudson

Президент США Дональд Трамп наказав співробітникам нацбезпеки перевірити, чи можуть США тимчасово або повністю зупинити поточне постачання зброї в Україну. Це трапилось після його сварки з українським лідером Володимиром Зеленським у Білому домі 28 лютого.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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Посилаючись на слова високопосадовця з адміністрації Трампа, видання повідомило, що президент США розглядає можливість зупинити усі поточні поставки зброї в Україну.

Зазначається, що це може бути "відповіддю" на сварку між президентами в Овальному кабінеті 28 лютого та реакцією на "сприйняту непоступливість Зеленського у мирному процесі".

Рішення, якщо його буде прийнято, стосуватиметься зброї, радарів, транспортних засобів, боєприпасів і ракет на мільярди доларів.

Нагадаємо, 1 березня у Білому домі заявили про припинення фінансової допомоги Україні. Там заявили, що не будуть більше "писати порожніх чеків.

Також ЗМІ повідомляли, що зустріч в Білому домі могла бути засідкою Трампа. Один з європейських чиновників вважає, що, ймовірно, Трамп вирішив "продати Україну".