Трамп хочет остановить все поставки оружия Украине

Трамп ищет способы прекратить поставки оружия в Украину, — СМИ
Президент США Дональд Трамп приказал сотрудникам нацбезопасности проверить, могут ли США временно или полностью остановить текущие поставки оружия в Украину. Это случилось после его ссоры с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме 28 февраля.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Прекращение военной помощи от США
Ссылаясь на слова высокопоставленного чиновника из администрации Трампа, издание сообщило, что президент США рассматривает возможность остановить все текущие поставки оружия в Украину.
Отмечается, что это может быть "ответом" на ссору между президентами в Овальном кабинете 28 февраля и реакцией на "воспринятую неуступчивость Зеленского в мирном процессе".
Решение, если оно будет принято, будет касаться оружия, радаров, транспортных средств, боеприпасов и ракет на миллиарды долларов.
Напомним, 1 марта в Белом доме заявили о прекращении финансовой помощи Украине. Там заявили, что не будут больше "писать пустых чеков".
Также СМИ сообщали, что встреча в Белом доме могла быть засадой Трампа. Один из европейских чиновников считает, что, вероятно, Трамп решил "продать Украину".
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