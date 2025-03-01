Трамп хочет остановить все поставки оружия Украине

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Craig Hudson

Президент США Дональд Трамп приказал сотрудникам нацбезопасности проверить, могут ли США временно или полностью остановить текущие поставки оружия в Украину. Это случилось после его ссоры с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме 28 февраля.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Ссылаясь на слова высокопоставленного чиновника из администрации Трампа, издание сообщило, что президент США рассматривает возможность остановить все текущие поставки оружия в Украину.

Отмечается, что это может быть "ответом" на ссору между президентами в Овальном кабинете 28 февраля и реакцией на "воспринятую неуступчивость Зеленского в мирном процессе".

Решение, если оно будет принято, будет касаться оружия, радаров, транспортных средств, боеприпасов и ракет на миллиарды долларов.

Напомним, 1 марта в Белом доме заявили о прекращении финансовой помощи Украине. Там заявили, что не будут больше "писать пустых чеков".

Также СМИ сообщали, что встреча в Белом доме могла быть засадой Трампа. Один из европейских чиновников считает, что, вероятно, Трамп решил "продать Украину".