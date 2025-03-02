Помощь Украине — при каком условии США возобновят финансирование

В США ответили, когда возобновят Украине финансирование
Министр торговли США Говард Лутник заявил, что Америка не предоставит Украине финансирование, пока Президент Владимир Зеленский не ответит Вашингтону на предложение мира.
Об этом Говард Лутник сказал в эфире Fox News.
Условие Зеленскому от США
"Соединенные Штаты не предоставят Украине финансирование, пока Зеленский не посетит Вашингтон с предложением мира", — заявил Лутник.
Напомним, 1 марта после ссоры Зеленского и Трампа в Белом доме заявили о прекращении финансовой помощи Украине. Там сообщили, что не будут больше "писать пустых чеков".
На фоне сокращения помощи от США финансирование гуманитарной помощи в некоторых областях Украины отменили в ООН. Без выплат останутся около 1 млн человек.
Кроме того, СМИ сообщали, что Трамп ищет способы прекратить поставки оружия в Украину. Это может быть "ответом" на ссору между президентами в Овальном кабинете.
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