Помощь Украине — при каком условии США возобновят финансирование

Министр торговли США Говард Лутник. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Министр торговли США Говард Лутник заявил, что Америка не предоставит Украине финансирование, пока Президент Владимир Зеленский не ответит Вашингтону на предложение мира.

Об этом Говард Лутник сказал в эфире Fox News.

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"Соединенные Штаты не предоставят Украине финансирование, пока Зеленский не посетит Вашингтон с предложением мира", — заявил Лутник.

Напомним, 1 марта после ссоры Зеленского и Трампа в Белом доме заявили о прекращении финансовой помощи Украине. Там сообщили, что не будут больше "писать пустых чеков".

На фоне сокращения помощи от США финансирование гуманитарной помощи в некоторых областях Украины отменили в ООН. Без выплат останутся около 1 млн человек.

Кроме того, СМИ сообщали, что Трамп ищет способы прекратить поставки оружия в Украину. Это может быть "ответом" на ссору между президентами в Овальном кабинете.