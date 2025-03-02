Трамп одержимий Нобелівською премією миру — як це впливає на Україну

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп упродовж багатьох років одержимий владою, помстою своїм ворогам та отриманням Нобелівської премії. Саме тому він так намагається припинити бойові дії, тиснучи на Україну.

Про це повідомляє Axios.

Читайте також:

Одержимість Трампа Нобелівською премією миру

За даними видання, зараз адміністрація Трампа тисне на нього і підштовхує до отримання Нобелівської премії миру. Це було підтекстом під час зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським, де між лідерами виникла суперечка.

Все частіше розмови про цю премію визначають, як представники адміністрації звертають увагу на зусилля Трампа закінчити війну в Україні та секторі Гази.

Так, міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що очільник США заслуговує на Нобелівську премію миру, адже його робота спрямована на закінчення російсько-української війни.

"Якби її присуджували справедливо, я думаю, що через рік він мав би її отримати, виходячи з того, що я бачив", — сказав Бессент.

Axios пише, що можливість Трампа отримати цю премію значною мірою залежатиме від того, чи зможе він припинити бойові дії в Україні. В матеріалі зазначили, що сварка із Зеленським в Овальному кабінеті та реакція європейських союзників США може вплинути на ситуацію.

"Трамп прагне отримати Нобелівську премію, але ще до п'ятничного телевізійного поєдинку він сумнівався, що комітет, який присуджує її — а його призначає норвезький парламент — коли-небудь дасть йому її", — йдеться у матеріалі видання.

Нагадаємо, суперечка Трампа, Венса і Зеленського спричинили бурхливу реакцію в американському суспільстві. Більшість громадян США заявляють, що поведінка їхнього керівництва "була ганебною".

Водночас президент Польщі Анджей Дуда порадив Зеленському вести спокійні переговори з Трампом. Він вважає, що потрібно знайти таке рішення, яке гарантуватиме безпеку Україні.