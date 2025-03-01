Сварка Зеленського і Трампа у Білому домі — як реагують жителі США

Зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом та Джей Ді Венсом. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Під час зустрічі в Овальному кабінеті 28 лютого віцепрезидент США Джей Ді Венс жорстко звернувся до Президента України Володимира Зеленського. Він прямо запитав українського лідера, чи вважає той доречним критикувати американську владу, яка, за його словами, намагається запобігти знищенню України.

Згодом Білий дім опублікував у Facebook цитату Венса, виголошену ним в Овальному кабінеті, що викликало бурхливу реакцію американців.

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Заяви Венса спричинили бурхливу реакцію в американському суспільстві — частина підтримала Венса, тоді як інші звинуватили його в упередженості.

"Ганебна поведінка. Ви зганьбили всю нашу країну", — пише жителька Нью-Йорка Емі Сіскінд про висловлювання Венса.

Емі Сіскінд про висловлювання Венса

"Ніколи не бачила, щоб Зеленський був зневажливим! Натомість зневажливими були Венс і Трамп! І я зареєстрована як республіканка. Так сумно", — пише американка Теммі Коллум.

Коментар Теммі Коллум

"Білому дому має бути соромно за таку пастку, щоб принизити країну, яка потребує допомоги. "Дайте нам свої корисні копалини як плату за всі добрі справи, які ми зробили для вас", але ні, ми більше не будемо захищати вас від Путіна — інакше ми дозволимо Путіну робити, що хоче, — ось, здається, прихована частина цього!" — написав житель Колорадо Рік Девіс.

Коментар Ріка Девіс

"Ви думаєте, це було мужньо — атакувати чоловіка, який робив усе можливе, щоб захистити свій народ і боротися за свободу проти групи тиранів? Яка ж жалюгідна поведінка з боку Венса і Трампа з ультраправими медіа на їх боці. Жалюгідні, маленькі тхори", — прокоментував житель Пенсильванії Томас Пазерба.

Коментар Томаса Пазерба

"Я чула, як Зеленський неодноразово говорив "дякую" в багатьох ефірах на телебаченні. Мабуть, ви були зайняті чимось іншим, Венсе", — каже Вікторія Міллер Швімлі з Каліфорнії.

Коментар Вікторії Міллер Швімлі

"Подивіться відео. Зеленський не був атакований. Його принижували два ідіоти, які не витримали б і дня того, що пережив Зеленський як президент. Трамп і Венс — це жалюгідні і соромні люди", — написала Женева Лінн Бім Хартер з Індіани.

Коментар Женеви Лінн Бім Хартер

"Зеленський — дуже дурна людина. Не можна приходити до чужого дому і не поважати господаря. Зеленський мав би сказати "дякую" і бути вдячним. А коли Трамп зустрів Зеленського біля дверей Білого дому, він мав би сказати Зеленському повернутися в готель, одягти костюм і краватку, а потім повернутися і показати повагу. Я підтримую президента Трампа та Венса", — вважає Стівен Де Віто з Техасу.

Коментар Стівена Де Віто

"Актор Зеленський прийшов до Овального кабінету з неприємним, зневажливим настроєм. Він швидко зрозумів, що має справу не з адміністрацією Байдена/Гарріс. Він хотів гроші, а не мир. Мені подобається, як віцепрезидент Венс і президент Трамп виступили проти нього. Блаженні миротворці. Продовжуйте молитися за наших лідерів. Обіцянки дано. Обіцянки виконано", — написала Лінн Фрейзер Пауелл з Алабами.

Коментар Лінн Фрейзер Пауелл

"Трамп — чудовий президент! Він хоче миру! Все, чого хоче Зеленський, це продовжувати отримувати мільярди від США та інших держав. Зеленському потрібно прокинутися, він зараз має справу з сильним президентом США", — зазначив Джон Крамбек з Нью Джерсі.

Коментар Джона Крамбека

Нагадаємо, 28 лютого Президент України Володимир Зеленський відвідав США, де між ним, главою Білого дому Дональдом Трампом, а також членами його адміністрації виникла конфліктна ситуація. Зеленський був змушений покинути Сполучені Штати.