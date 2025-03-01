Ссора Зеленского и Трампа в Белом доме — как реагируют жители США

Встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом и Джей Ди Вэнсом. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Во время встречи в Овальном кабинете 28 февраля вице-президент США Джей Ди Вэнс жестко обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он прямо спросил украинского лидера, считает ли тот уместным критиковать американские власти, которые, по его словам, пытаются предотвратить уничтожение Украины.

Впоследствии Белый дом опубликовал в Facebook цитату Вэнса, произнесенную им в Овальном кабинете, что вызвало бурную реакцию американцев.

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Как реагируют жители США

Заявления Вэнса вызвали бурную реакцию в американском обществе — часть поддержала Вэнса, тогда как другие обвинили его в предвзятости.

"Позорное поведение. Вы опозорили всю нашу страну", — пишет жительница Нью-Йорка Эми Сискинд о высказываниях Вэнса.

Эми Сискинд о высказываниях Вэнса

"Никогда не видела, чтобы Зеленский был пренебрежительным! Зато пренебрежительными были Вэнс и Трамп! И я зарегистрирована как республиканка. Так грустно", — пишет американка Тэмми Коллум.

Комментарий Тэмми Коллум

"Белому дому должно быть стыдно за такую ловушку, чтобы унизить страну, которая нуждается в помощи. "Дайте нам свои полезные ископаемые в качестве платы за все добрые дела, которые мы сделали для вас", но нет, мы больше не будем защищать вас от Путина — иначе мы позволим Путину делать, что хочет, — вот, кажется, скрытая часть этого!" — написал житель Колорадо Рик Дэвис.

Комментарий Рика Дэвиса

"Вы думаете, это было мужественно — атаковать человека, который делал все возможное, чтобы защитить свой народ и бороться за свободу против группы тиранов? Какое же жалкое поведение со стороны Вэнса и Трампа с ультраправыми медиа на их стороне. Жалкие, маленькие хорьки", — прокомментировал житель Пенсильвании Томас Пазерба.

Комментарий Томаса Пазерба

"Я слышала, как Зеленский неоднократно говорил "спасибо" во многих эфирах на телевидении. Видимо, вы были заняты чем-то другим, Вэнс", — говорит Виктория Миллер Швимли из Калифорнии.

Комментарий Виктории Миллер Швимли

"Посмотрите видео. Зеленский не был атакован. Его унижали два идиота, которые не выдержали бы и дня того, что пережил Зеленский как президент. Трамп и Вэнс — это жалкие и стыдные люди", — написала Женева Линн Бим Хартер из Индианы.

Комментарий Женевы Линн Бим Хартер

"Зеленский — очень глупый человек. Нельзя приходить в чужой дом и не уважать хозяина. Зеленский должен был бы сказать "спасибо" и быть благодарным. А когда Трамп встретил Зеленского у дверей Белого дома, он должен был бы сказать Зеленскому вернуться в отель, надеть костюм и галстук, а потом вернуться и показать уважение. Я поддерживаю президента Трампа и Вэнса", — считает Стивен Де Вито из Техаса.

Комментарий Стивена Де Вито

"Актер Зеленский пришел в Овальный кабинет с неприятным, пренебрежительным настроением. Он быстро понял, что имеет дело не с администрацией Байдена/Харрис. Он хотел деньги, а не мир. Мне нравится, как вице-президент Вэнс и президент Трамп выступили против него. Блаженны миротворцы. Продолжайте молиться за наших лидеров. Обещания даны. Обещания выполнены", — написала Линн Фрейзер Пауэлл из Алабамы.

Комментарий Линн Фрейзер Пауэлл

"Трамп — замечательный президент! Он хочет мира! Все, чего хочет Зеленский, это продолжать получать миллиарды от США и других государств. Зеленскому нужно проснуться, он сейчас имеет дело с сильным президентом США", — отметил Джон Крамбек из Нью Джерси.

Комментарий Джона Крамбека

Напомним, 28 февраля Президент Украины Владимир Зеленский посетил США, где между ним, главой Белого дома Дональдом Трампом, а также членами его администрации возникла конфликтная ситуация. Зеленский был вынужден покинуть Соединенные Штаты.