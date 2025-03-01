Дуда закликав Зеленського повернутися до переговорів з Трампом

Президент Польщі Анджей Дуда. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Президент Польщі Анджей Дуда закликав українського лідера Володимира Зеленського повернутися до переговорів з Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом після суперечки у Білому добі. Він наголосив, що необхідно спокійно сісти за стіл.

Про це повідомляє WP Wiadomości у суботу, 1 березня.

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Повернення до переговорів

"Вчора сталася певна, що тут багато приховувати, безвихідь", — заявив Дуда.

Він вважає, що Зеленському варто спокійно сісти за стіл переговорів і знайти таке рішення, яке гарантуватиме безпеку Україні.

Польський президент також зауважив, що мав розмову з українським лідером перед своєю поїздкою до Штатів.

"Так, це певний тип торгу, бо Президент Дональд Трамп усе своє професійне життя провів як великий бізнесмен.. Я сказав: "Володимире, я вважаю, що треба до цього просто пристосуватися й шукати порозуміння з ним, шукаючи спільне рішення, на американський лад, коли можна встановити такі умови, що обидві сторони виграють", — повідомив Дуда.

Він порадив Зеленського проводити спокійні та конструктивні переговори з Трампом.

"Сьогодні я скажу так: треба повернутися до столу переговорів, треба знову сісти за стіл перемовин. Володимир Зеленський має повернутися до цього столу, спокійно сісти і, зберігаючи спокій, вести переговори про таке рішення, яке забезпечить безпеку України", — наголосив Дуда.

Польський лідер зазначив на необхідності продовжувати допомагати Україні.

Нагадаємо, генсек НАТО Марк Рютте порадив Зеленському відновити відносини з американським очільником.

Також після суперечки в Білому домі Зеленський зробив декілька важливих заяв. Він підкреслив, що українці дуже вдячні американському народу.