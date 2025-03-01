Генсек НАТО Рютте дав пораду Зеленському щодо Трампа

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом виник конфлікт під час розмови у Білому домі. Низка європейських лідерів підтримала українського Президента та публічно про це заявила. Генсек НАТО ж порадив Зеленського відновити відносини з американським очільником.

Про це пише CGTN America із посиланням на слова Марка Рютте в суботу, 1 березня.

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Інформаційне агентство процитувало слова генерального секретаря НАТО. Марк Рютте висловився щодо сварки Зеленського з Трампом. Ймовірно, це сталося під час телефонної розмови, яку Рютте провів із Зеленським.

"Я сказав Зеленському, що ви повинні знайти спосіб відновити свої відносини з Дональдом Трампом і адміністрацією США", — цитує видання Рютте.

Повідомлення CGTN America. Фото: скриншот

Нагадаємо, глава держави Володимир Зеленський зробив декілька заяв після суперечки із Трампом та Венсом. Президент зазначив, що Україна вдячна американському народу за допомогу.

За інформацією ЗМІ, Дональд Трамп після конфлікту із Володимиром Зеленським наказав перевірити можливість зупинки постачання озброєння в Україну. Йдеться про озброєння на мільярди доларів.