Генсек НАТО Рютте дал совет Зеленскому относительно Трампа

Генсек НАТО дал совет Зеленскому по поводу Трампа — что сказал
Между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом возник конфликт во время разговора в Белом доме. Ряд европейских лидеров поддержали украинского Президента и публично об этом заявили. Генсек НАТО же посоветовал Зеленскому восстановить отношения с американским главой.
Об этом пишет CGTN America со ссылкой на слова Марка Рютте в субботу, 1 марта.
Реакция Рютте на конфликт Зеленского с Трампом
Информационное агентство процитировало слова генерального секретаря НАТО. Марк Рютте высказался относительно ссоры Зеленского с Трампом. Вероятно, это произошло во время телефонного разговора, который Рютте провел с Зеленским.
"Я сказал Зеленскому, что вы должны найти способ восстановить свои отношения с Дональдом Трампом и администрацией США", — цитирует издание Рютте.
Напомним, глава государства Владимир Зеленский сделал несколько заявлений после спора с Трампом и Вэнсом. Президент отметил, что Украина благодарна американскому народу за помощь.
По информации СМИ, Дональд Трамп после конфликта с Владимиром Зеленским приказал проверить возможность остановки поставок вооружения в Украину. Речь идет о вооружении на миллиарды долларов.
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