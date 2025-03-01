Генсек НАТО Рютте дал совет Зеленскому относительно Трампа

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом возник конфликт во время разговора в Белом доме. Ряд европейских лидеров поддержали украинского Президента и публично об этом заявили. Генсек НАТО же посоветовал Зеленскому восстановить отношения с американским главой.

Об этом пишет CGTN America со ссылкой на слова Марка Рютте в субботу, 1 марта.

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Информационное агентство процитировало слова генерального секретаря НАТО. Марк Рютте высказался относительно ссоры Зеленского с Трампом. Вероятно, это произошло во время телефонного разговора, который Рютте провел с Зеленским.

"Я сказал Зеленскому, что вы должны найти способ восстановить свои отношения с Дональдом Трампом и администрацией США", — цитирует издание Рютте.

Сообщение CGTN America. Фото: скриншот

Напомним, глава государства Владимир Зеленский сделал несколько заявлений после спора с Трампом и Вэнсом. Президент отметил, что Украина благодарна американскому народу за помощь.

По информации СМИ, Дональд Трамп после конфликта с Владимиром Зеленским приказал проверить возможность остановки поставок вооружения в Украину. Речь идет о вооружении на миллиарды долларов.