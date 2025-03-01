Дуда призвал Зеленского вернуться к переговорам с Трампом

Президент Польши Анджей Дуда. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Президент Польши Анджей Дуда призвал украинского лидера Владимира Зеленского вернуться к переговорам с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом после спора в Белом доме. Он подчеркнул, что необходимо спокойно сесть за стол.

Об этом сообщает WP Wiadomości в субботу, 1 марта.

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Возвращение к переговорам

"Вчера произошла определенная, что здесь много скрывать, тупик", — заявил Дуда.

Он считает, что Зеленскому стоит спокойно сесть за стол переговоров и найти такое решение, которое будет гарантировать безопасность Украины.

Польский президент также отметил, что имел разговор с украинским лидером перед своей поездкой в Штаты.

"Да, это определенный тип торга, потому что Президент Дональд Трамп всю свою профессиональную жизнь провел как крупный бизнесмен. Я сказал: "Владимир, я считаю, что надо к этому просто приспособиться и искать взаимопонимание с ним, ища общее решение, на американский лад, когда можно установить такие условия, что обе стороны выиграют", — сообщил Дуда.

Он посоветовал Зеленскому проводить спокойные и конструктивные переговоры с Трампом.

"Сегодня я скажу так: надо вернуться к столу переговоров, надо снова сесть за стол переговоров. Владимир Зеленский должен вернуться к этому столу, спокойно сесть и, сохраняя спокойствие, вести переговоры о таком решении, которое обеспечит безопасность Украины", — подчеркнул Дуда.

Польский лидер отметил необходимость продолжать помогать Украине.

Напомним, генсек НАТО Марк Рютте посоветовал Зеленскому восстановить отношения с американским главой.

Также после спора в Белом доме Зеленский сделал несколько важных заявлений. Он подчеркнул, что украинцы очень благодарны американскому народу.