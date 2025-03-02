Трамп одержим Нобелевской премией мира — как это влияет на Украину

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп на протяжении многих лет одержим властью, местью своим врагам и получением Нобелевской премии. Именно поэтому он так пытается прекратить боевые действия, давя на Украину.

Об этом сообщает Axios.

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По данным издания, сейчас администрация Трампа давит на него и подталкивает к получению Нобелевской премии мира. Это было подтекстом во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским, где между лидерами возник спор.

Все чаще разговоры об этой премии определяют, как представители администрации обращают внимание на усилия Трампа закончить войну в Украине и секторе Газа.

Так, министр финансов Скотт Бессент заявил, что глава США заслуживает Нобелевскую премию мира, ведь его работа направлена на окончание российско-украинской войны.

"Если бы ее присуждали справедливо, я думаю, что через год он должен был бы ее получить, исходя из того, что я видел", — сказал Бессент.

Axios пишет, что возможность Трампа получить эту премию в значительной степени будет зависеть от того, сможет ли он прекратить боевые действия в Украине. В материале отметили, что ссора с Зеленским в Овальном кабинете и реакция европейских союзников США может повлиять на ситуацию.

"Трамп стремится получить Нобелевскую премию, но еще до пятничного телевизионного поединка он сомневался, что комитет, который присуждает ее — а его назначает норвежский парламент — когда-нибудь даст ему ее", — говорится в материале издания.

Напомним, спор Трампа, Вэнса и Зеленского вызвали бурную реакцию в американском обществе. Большинство граждан США заявляют, что поведение их руководства "было позорным".

В то же время президент Польши Анджей Дуда посоветовал Зеленскому вести спокойные переговоры с Трампом. Он считает, что нужно найти такое решение, которое будет гарантировать безопасность Украины.