Трамп одержим Нобелевской премией мира — как это влияет на Украину

Трамп одержим получением Нобелевской премии мира, — СМИ
Президент США Дональд Трамп на протяжении многих лет одержим властью, местью своим врагам и получением Нобелевской премии. Именно поэтому он так пытается прекратить боевые действия, давя на Украину.
Об этом сообщает Axios.
Одержимость Трампа Нобелевской премией мира
По данным издания, сейчас администрация Трампа давит на него и подталкивает к получению Нобелевской премии мира. Это было подтекстом во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским, где между лидерами возник спор.
Все чаще разговоры об этой премии определяют, как представители администрации обращают внимание на усилия Трампа закончить войну в Украине и секторе Газа.
Так, министр финансов Скотт Бессент заявил, что глава США заслуживает Нобелевскую премию мира, ведь его работа направлена на окончание российско-украинской войны.
"Если бы ее присуждали справедливо, я думаю, что через год он должен был бы ее получить, исходя из того, что я видел", — сказал Бессент.
Axios пишет, что возможность Трампа получить эту премию в значительной степени будет зависеть от того, сможет ли он прекратить боевые действия в Украине. В материале отметили, что ссора с Зеленским в Овальном кабинете и реакция европейских союзников США может повлиять на ситуацию.
"Трамп стремится получить Нобелевскую премию, но еще до пятничного телевизионного поединка он сомневался, что комитет, который присуждает ее — а его назначает норвежский парламент — когда-нибудь даст ему ее", — говорится в материале издания.
Напомним, спор Трампа, Вэнса и Зеленского вызвали бурную реакцию в американском обществе. Большинство граждан США заявляют, что поведение их руководства "было позорным".
В то же время президент Польши Анджей Дуда посоветовал Зеленскому вести спокойные переговоры с Трампом. Он считает, что нужно найти такое решение, которое будет гарантировать безопасность Украины.
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