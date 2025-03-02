Майк Волц сделал заявление относительно украинского лидера — что сказал

Советник по вопросам нацбезопасности США Майк Волц. Фото: REUTERS/Leah Millis

Советник по вопросам нацбезопасности Соединенных Штатов Америки Майк Волц назвал, какой лидер "нужен Украине". По его словам, он должен уметь находить "общий язык и с американцами, и с русскими".

Об этом Майк Волц сказал в эфире CNN в воскресенье, 2 марта.

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У Волца спросили, хочет ли Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отставки Владимира Зеленского.

"Украине нужен лидер, который сможет договориться с Вашингтоном и в конце концов Москвой и положить конец войне... И если станет очевидным, что Зеленский по личным или политическим мотивам не желает прекращать боевые действия в своей стране, тогда у нас действительно есть проблема", — ответил он.

По его словам, терпение американского народа продолжать предоставлять деньги "без конца и края" не безгранично.

"И мы также дали это понять президенту Зеленскому в конце встречи", — добавил Волц.

Напомним, министр торговли США Говард Лутник заявил, что Вашингтон не выделит финансирование Украине, пока Зеленский не предоставит ответ на американское мирное предложение.

Также СМИ писали, что Трамп в течение многих лет стремится к власти, мести своим оппонентам и получению Нобелевской премии. Именно это побуждает его настойчиво добиваться прекращения боевых действий, оказывая давление на Украину.