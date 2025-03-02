Хто винен у скандалі в Овальному кабінеті — опитування ЗМІ

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Сварка між президентами Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом в Білому домі викликала справжній резонанс у світі. ЗМІ провели опитування, аби з'ясувати, хто винен у скандалі.

Про це повідомляє CNN, опублікувавши результати опитування.

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Хто винен в скандалі у Білому домі

CNN провело опитування, хто несе відповідальність за скандал в Овальному кабінеті. За даними журналістка Майкла Смерконіша, в ньому взяли участь 100 тисяч респондентів.

Результати виявились такими:

Дональд Трамп — 50%;

Джей Ді Венс — 42%;

Володимир Зеленський — 4%;

всі — 4%.

Результати опитування про сварку в США. Фото: x.com/smerconish

Що відомо про скандал у Білому домі

Нагадаємо, 28 лютого, під час зустрічі в Овальному кабінеті, між Зеленським і Трампом трапилася суперечка. Вона стосувалася війни та військової допомоги.

Через різкі заяви президента США український лідер достроково покинув Білий дім. Через це була скасована пресконференція Зеленського і Трампа.

Після цього більшість світових лідерів підтримали главу української держави. На сторону Володимира Зеленського, зокрема, стаи Польща, Німеччина, Франція, Іспанія, Канада та навіть сенатори США.

Водночас ЗМІ повідомляли, що Трамп розлютився на Зеленського ще до суперечки. Йому не сподобався стиль одягу українського президента.