Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Результати дивують — CNN провело опитування про скандал в США arrow

Результати дивують — CNN провело опитування про скандал в США

2 березня 2025 15:03
Карина Приходько - Редактор
Хто винен у скандалі в Овальному кабінеті — опитування ЗМІ
Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder
Карина Приходько - Редактор

Сварка між президентами Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом в Білому домі викликала справжній резонанс у світі. ЗМІ провели опитування, аби з'ясувати, хто винен у скандалі.

Про це повідомляє CNN, опублікувавши результати опитування. 

Читайте також:

Хто винен в скандалі у Білому домі

CNN провело опитування, хто несе відповідальність за скандал в Овальному кабінеті. За даними журналістка Майкла Смерконіша, в ньому взяли участь 100 тисяч респондентів. 

Результати виявились такими:

  • Дональд Трамп — 50%;
  • Джей Ді Венс — 42%;
  • Володимир Зеленський — 4%;
  • всі — 4%. 
скандал в Білому домі 28 лютого
Результати опитування про сварку в США. Фото: x.com/smerconish

Що відомо про скандал у Білому домі

Нагадаємо, 28 лютого, під час зустрічі в Овальному кабінеті, між Зеленським і Трампом трапилася суперечка. Вона стосувалася війни та військової допомоги.

Через різкі заяви президента США український лідер достроково покинув Білий дім. Через це була скасована пресконференція Зеленського і Трампа. 

Після цього більшість світових лідерів підтримали главу української держави. На сторону Володимира Зеленського, зокрема, стаи Польща, Німеччина, Франція, Іспанія, Канада та навіть сенатори США

Водночас ЗМІ повідомляли, що Трамп розлютився на Зеленського ще до суперечки. Йому не сподобався стиль одягу українського президента. 

Володимир Зеленський США скандал Дональд Трамп опитування
Реклама
Реклама
Реклама