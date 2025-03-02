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Результаты удивляют — CNN провело опрос о скандале в США

2 марта 2025 15:03
Карина Приходько - Редактор
Кто виноват в скандале в Овальном кабинете — опрос СМИ
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder
Карина Приходько - Редактор

Ссора между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Белом доме вызвала настоящий резонанс в мире. СМИ провели опрос, чтобы выяснить, кто виноват в скандале.

Об этом сообщает CNN, опубликовав результаты опроса.

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CNN провело опрос о том, кто несет ответственность за скандал в Овальном кабинете. По данным журналистка Майкла Смеркониша, в нем приняли участие 100 тысяч респондентов.

Так, результаты оказались следующими:

  • Дональд Трамп — 50%;
  • Джей Ди Венси — 42%;
  • Владимир Зеленский — 4%;
  • все — 4%.
скандал в Білому домі 28 лютого
Результаты опроса о ссоре в США. Фото: x.com/smerconish

Что известно о скандале в Белом доме

Напомним, 28 февраля, во время встречи в Овальном кабинете, между Зеленским и Трампом случился спор. Он касался войны и военной помощи.

Из-за резких заявлений президента США украинский лидер досрочно покинул Белый дом. Из-за этого была отменена пресс-конференция Зеленского и Трампа.

После этого большинство мировых лидеров поддержали главу украинского государства. На сторону Владимира Зеленского, в частности, стали Польша, Германия, Франция, Испания, Канада и даже сенаторы США.

В то же время СМИ сообщали, что Трамп разозлился на Зеленского еще до спора. Ему не понравился стиль одежды украинского президента.

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