Кто виноват в скандале в Овальном кабинете — опрос СМИ

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Ссора между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Белом доме вызвала настоящий резонанс в мире. СМИ провели опрос, чтобы выяснить, кто виноват в скандале.

Об этом сообщает CNN, опубликовав результаты опроса.

Читайте также:

Кто виноват в скандале в Белом доме

CNN провело опрос о том, кто несет ответственность за скандал в Овальном кабинете. По данным журналистка Майкла Смеркониша, в нем приняли участие 100 тысяч респондентов.

Так, результаты оказались следующими:

Дональд Трамп — 50%;

Джей Ди Венси — 42%;

Владимир Зеленский — 4%;

все — 4%.

Результаты опроса о ссоре в США. Фото: x.com/smerconish

Что известно о скандале в Белом доме

Напомним, 28 февраля, во время встречи в Овальном кабинете, между Зеленским и Трампом случился спор. Он касался войны и военной помощи.

Из-за резких заявлений президента США украинский лидер досрочно покинул Белый дом. Из-за этого была отменена пресс-конференция Зеленского и Трампа.

После этого большинство мировых лидеров поддержали главу украинского государства. На сторону Владимира Зеленского, в частности, стали Польша, Германия, Франция, Испания, Канада и даже сенаторы США.

В то же время СМИ сообщали, что Трамп разозлился на Зеленского еще до спора. Ему не понравился стиль одежды украинского президента.