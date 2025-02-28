Прем’єр Іспанії Педро Санчес висловив підтримку Україні після скандалу у Білому домі

В Іспанії висловили підтримку Україні — заява
Премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес відреагував на скандал у Білому домі між Президентом Володимиром Зеленським та лідером Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Він наголосив, що на боці України.
Про це Педро Санчес написав у соцмережі X у пʼятницю, 28 лютого.
Реакція Санчеса на скандал в США
Санчес заявив, що Іспанія з Україною. Цю заяву він написав трьома мовами: іспанській, англійській та українській.
"Україно, Іспанія з тобою", — написав премʼєр Іспанії.
Нагадаємо, прем'єр Польщі Дональд Туск висловив підтримку Зеленському після його суперечки з лідером США Трампом.
Також Україну підтримали Президент Франції Емманюель Макрон та заступник лідера Християнсько-демократичного союзу Німеччини Йоганн Вадепул.
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