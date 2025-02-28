Прем’єр Іспанії Педро Санчес висловив підтримку Україні після скандалу у Білому домі

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес відреагував на скандал у Білому домі між Президентом Володимиром Зеленським та лідером Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Він наголосив, що на боці України.

Про це Педро Санчес написав у соцмережі X у пʼятницю, 28 лютого.

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Санчес заявив, що Іспанія з Україною. Цю заяву він написав трьома мовами: іспанській, англійській та українській.

"Україно, Іспанія з тобою", — написав премʼєр Іспанії.

Допис Санчеса. Фото: скриншот

Нагадаємо, прем'єр Польщі Дональд Туск висловив підтримку Зеленському після його суперечки з лідером США Трампом.

Також Україну підтримали Президент Франції Емманюель Макрон та заступник лідера Християнсько-демократичного союзу Німеччини Йоганн Вадепул.