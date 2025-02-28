Премьер Испании Педро Санчес выразил поддержку Украине после скандала в Белом доме

В Испании выразили поддержку Украине — заявление
Премьер-министр Испании Педро Санчес отреагировал на скандал в Белом доме между Президентом Владимиром Зеленским и лидером Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Он подчеркнул, что на стороне Украины.
Об этом Педро Санчес написал в соцсети X в пятницу, 28 февраля.
Реакция Санчеса на скандал в США
Санчес заявил, что Испания с Украиной. Это заявление он написал на трех языках: испанском, английском и украинском.
"Украина, Испания с тобой", — написал премьер Испании.
Напомним, премьер Польши Дональд Туск выразил поддержку Зеленскому после его спора с лидером США Трампом.
Также Украину поддержали Президент Франции Эмманюэль Макрон и заместитель лидера Христианско-демократического союза Германии Иоганн Вадепул.
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