Трамп вважає, що Зеленському доведеться піти на його умови

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп зробив репост допису на сторінці в Truth Social, де наголошується, що Володимиру Зеленському "доведеться прийняти умови Штатів". Крім того, там вказується, що "Україна не зможе перемогти у війні".

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Автор допису, яким поділився Трамп, називає американського президента "майстерним шахістом", який веде гру на дві сторони, і стверджує, що без підтримки Вашингтона Київ не зможе перемогти, а отже, Зеленському доведеться піти на поступки.

"Зеленському не залишиться вибору, окрім як відступити та прийняти умови президента США", — йдеться у дописі.

Хто такий Майкл МакКьюн, якого цитує Трамп, — невідомо, адже у відкритих джерелах про нього немає жодної публічної інформації.

Допис, який репостну Трамп. Фото: скриншот

Нагадаємо, після сварки між президентами Дональд Трамп назвав умову для відновлення переговорів із Зеленським.

Крім того, у Білому домі звинуватили Зеленського у провокації конфлікту. Там заявили, що "поведінка українського президента викликала занепокоєння".

Водночас ЗМІ вважають, що Трамп розлютився на Зеленського ще до суперечки. Йому не сподобався стиль одягу глави української держави.