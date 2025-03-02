Трамп вважає, що Зеленському доведеться піти на його умови

Зеленському доведеться прийняти умови — Трамп репостнув допис
Президент США Дональд Трамп зробив репост допису на сторінці в Truth Social, де наголошується, що Володимиру Зеленському "доведеться прийняти умови Штатів". Крім того, там вказується, що "Україна не зможе перемогти у війні".
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Що вимагає Трамп від Зеленського
Автор допису, яким поділився Трамп, називає американського президента "майстерним шахістом", який веде гру на дві сторони, і стверджує, що без підтримки Вашингтона Київ не зможе перемогти, а отже, Зеленському доведеться піти на поступки.
"Зеленському не залишиться вибору, окрім як відступити та прийняти умови президента США", — йдеться у дописі.
Хто такий Майкл МакКьюн, якого цитує Трамп, — невідомо, адже у відкритих джерелах про нього немає жодної публічної інформації.
Нагадаємо, після сварки між президентами Дональд Трамп назвав умову для відновлення переговорів із Зеленським.
Крім того, у Білому домі звинуватили Зеленського у провокації конфлікту. Там заявили, що "поведінка українського президента викликала занепокоєння".
Водночас ЗМІ вважають, що Трамп розлютився на Зеленського ще до суперечки. Йому не сподобався стиль одягу глави української держави.
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