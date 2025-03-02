Трамп считает, что Зеленскому придется пойти на его условия

Зеленскому придется принять условия — Трамп репостнул сообщение
Президент США Дональд Трамп сделал репост сообщения на странице в Truth Social, где отмечается, что Владимиру Зеленскому "придется принять условия Штатов". Кроме того, там указывается, что "Украина не сможет победить в войне".
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Что требует Трамп от Зеленского
Автор поста, которым поделился Трамп, называет американского президента "искусным шахматистом", который ведет игру на две стороны, и утверждает, что без поддержки Вашингтона Киев не сможет победить, а значит, Зеленскому придется пойти на уступки.
"Зеленскому не останется выбора, кроме как отступить и принять условия президента США", — говорится в заметке.
Кто такой Майкл МакКьюн, которого цитирует Трамп, — неизвестно, ведь в открытых источниках о нем нет никакой публичной информации.
Напомним, после ссоры между президентами Дональд Трамп назвал условие для возобновления переговоров с Зеленским.
Кроме того, в Белом доме обвинили Зеленского в провокации конфликта. Там заявили, что "поведение украинского президента вызвало беспокойство".
В то же время СМИ считают, что Трамп разозлился на Зеленского еще до спора. Ему не понравился стиль одежды главы украинского государства.
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