Трамп считает, что Зеленскому придется пойти на его условия

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп сделал репост сообщения на странице в Truth Social, где отмечается, что Владимиру Зеленскому "придется принять условия Штатов". Кроме того, там указывается, что "Украина не сможет победить в войне".

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Автор поста, которым поделился Трамп, называет американского президента "искусным шахматистом", который ведет игру на две стороны, и утверждает, что без поддержки Вашингтона Киев не сможет победить, а значит, Зеленскому придется пойти на уступки.

"Зеленскому не останется выбора, кроме как отступить и принять условия президента США", — говорится в заметке.

Кто такой Майкл МакКьюн, которого цитирует Трамп, — неизвестно, ведь в открытых источниках о нем нет никакой публичной информации.

Сообщение, которое репостнул Трамп. Фото: скриншот

Напомним, после ссоры между президентами Дональд Трамп назвал условие для возобновления переговоров с Зеленским.

Кроме того, в Белом доме обвинили Зеленского в провокации конфликта. Там заявили, что "поведение украинского президента вызвало беспокойство".

В то же время СМИ считают, что Трамп разозлился на Зеленского еще до спора. Ему не понравился стиль одежды главы украинского государства.