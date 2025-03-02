Україна не припинятиме відносини з Дональдом Трампом — заява Зеленського

Україна не припинить відносини із Трампом — заява Зеленського
Відносини України із Дональдом Трампом триватимуть. Не припинятиметься й підтримка України партнерами.
Про це в неділю, 2 березня, у коментарі журналістам перед відльотом із Великої Британії заявив президент України Володимир Зеленський.
Думка Зеленського щодо відносин із США
Президент України зазначив, що партнерство між Україною та Штатами виходить за межі певних моментів. Також він подякував людям з усіх країн, які допомагають Україні, зокрема американцям.
"Наші відносини продовжаться... Підтримка продовжуватиметься, тому що неуспіх України — це не просто виграш Путіна, це неуспіх Європи, це неуспіх США. Я думаю, ми всі зацікавлені в тому, щоб не дати можливості Путіну перемогти", — наголосив Зеленський.
Нагадаємо, президент України підбив підсумки саміту в Лондоні. Ця зустріч була присвячена Україні та європейському майбутньому.
Також ми повідомляли, що 2 березня Володимир Зеленський прибув до маєтку Сандрінгем у Норфолку. Там президент України зустрівся з королем Великої Британії Чарльзом III.
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