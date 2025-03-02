Україна не припинятиме відносини з Дональдом Трампом — заява Зеленського

Дональд Трамп із Володимиром Зеленським під час зустрічі у вересні 2024 року. Фото: president.gov.ua

Відносини України із Дональдом Трампом триватимуть. Не припинятиметься й підтримка України партнерами.

Про це в неділю, 2 березня, у коментарі журналістам перед відльотом із Великої Британії заявив президент України Володимир Зеленський.

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Президент України зазначив, що партнерство між Україною та Штатами виходить за межі певних моментів. Також він подякував людям з усіх країн, які допомагають Україні, зокрема американцям.

"Наші відносини продовжаться... Підтримка продовжуватиметься, тому що неуспіх України — це не просто виграш Путіна, це неуспіх Європи, це неуспіх США. Я думаю, ми всі зацікавлені в тому, щоб не дати можливості Путіну перемогти", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, президент України підбив підсумки саміту в Лондоні. Ця зустріч була присвячена Україні та європейському майбутньому.

Також ми повідомляли, що 2 березня Володимир Зеленський прибув до маєтку Сандрінгем у Норфолку. Там президент України зустрівся з королем Великої Британії Чарльзом III.