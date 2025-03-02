Украина не будет прекращать отношения с Дональдом Трампом — заявление Зеленского

Дональд Трамп с Владимиром Зеленским во время встречи в сентябре 2024 года. Фото: president.gov.ua

Отношения Украины с Дональдом Трампом будут продолжаться. Не будет прекращаться и поддержка Украины партнерами.

Об этом в воскресенье, 2 марта, в комментарии журналистам перед отлетом из Великобритании заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Президент Украины отметил, что партнерство между Украиной и Штатами выходит за пределы определенных моментов. Также он поблагодарил людей из всех стран, которые помогают Украине, в частности американцев.

"Наши отношения продолжатся... Поддержка будет продолжаться, потому что неуспех Украины — это не просто выигрыш Путина, это неуспех Европы, это неуспех США. Я думаю, мы все заинтересованы в том, чтобы не дать возможности Путину победить", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, президент Украины подвел итоги саммита в Лондоне. Эта встреча была посвящена Украине и европейскому будущему.

Также мы сообщали, что 2 марта Владимир Зеленский прибыл в поместье Сандрингем в Норфолке. Там президент Украины встретился с королем Великобритании Чарльзом III.