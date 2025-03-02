Зеленський зустрівся з королем Великої Британії Чарльзом III у Сандрінгемі

Зеленський зустрівся з королем Британії Чарльзом III — фото
Український лідер Володимир Зеленський у неділю, 2 березня, зустрівся з королем Великої Британії Чарльзом III. Президент прибув до маєтку Сандрінгем у Норфолку.
Про це повідомляє SkyNews.
Зустріч Зеленського з Чарльзом II
Відомо, що у Норфолк український лідер прилетів на гелікоптері з Ланкастер-хаусу в Лондоні.
Його зустрів британський король Чарльз III, з яким вони поспілкувалися та позували для фото, перш ніж зайти в маєток.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що направить контингент до України для забезпечення виконання мирної угоди.
Також Британія надасть 1,6 мільярда фунтів стерлінгів через програму UK Export Finance для придбання ракет для зенітно-ракетних комплексів.
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