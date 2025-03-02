Зеленський зустрівся з королем Великої Британії Чарльзом III у Сандрінгемі

Король Британії Чарльз III та український лідер Володимир Зеленський. Фото: PA

Український лідер Володимир Зеленський у неділю, 2 березня, зустрівся з королем Великої Британії Чарльзом III. Президент прибув до маєтку Сандрінгем у Норфолку.

Про це повідомляє SkyNews.

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Відомо, що у Норфолк український лідер прилетів на гелікоптері з Ланкастер-хаусу в Лондоні.

Король Британії Чарльз III та український лідер Володимир Зеленський. Фото: PA

Його зустрів британський король Чарльз III, з яким вони поспілкувалися та позували для фото, перш ніж зайти в маєток.

Король Британії Чарльз III та український лідер Володимир Зеленський. Фото: PA

Король Британії Чарльз III та український лідер Володимир Зеленський. Фото: PA

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що направить контингент до України для забезпечення виконання мирної угоди.

Також Британія надасть 1,6 мільярда фунтів стерлінгів через програму UK Export Finance для придбання ракет для зенітно-ракетних комплексів.