Зеленский встретился с королем Великобритании Чарльзом III в Сандрингеме

Король Британии Чарльз III и украинский лидер Владимир Зеленский. Фото: PA

Украинский лидер Владимир Зеленский в воскресенье, 2 марта, встретился с королем Великобритании Чарльзом III. Президент прибыл в поместье Сандрингем в Норфолке.

Об этом сообщает SkyNews.

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Известно, что в Норфолк украинский лидер прилетел на вертолете из Ланкастер-хауса в Лондоне.

Король Британии Чарльз III и украинский лидер Владимир Зеленский. Фото: PA

Его встретил британский король Чарльз III, с которым они пообщались и позировали для фото, прежде чем зайти в поместье.

Король Британии Чарльз III и украинский лидер Владимир Зеленский. Фото: PA

Король Британии Чарльз III и украинский лидер Владимир Зеленский. Фото: PA

Напомним, премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что направит контингент в Украину для обеспечения выполнения мирного соглашения.

Также Великобритания предоставит 1,6 миллиарда фунтов стерлингов через программу UK Export Finance для приобретения ракет для зенитно-ракетных комплексов.