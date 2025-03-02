Зеленский встретился с королем Великобритании Чарльзом III в Сандрингеме

Зеленский встретился с королем Британии Чарльзом III — фото
Украинский лидер Владимир Зеленский в воскресенье, 2 марта, встретился с королем Великобритании Чарльзом III. Президент прибыл в поместье Сандрингем в Норфолке.
Об этом сообщает SkyNews.
Встреча Зеленского с Чарльзом II
Известно, что в Норфолк украинский лидер прилетел на вертолете из Ланкастер-хауса в Лондоне.
Его встретил британский король Чарльз III, с которым они пообщались и позировали для фото, прежде чем зайти в поместье.
Напомним, премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что направит контингент в Украину для обеспечения выполнения мирного соглашения.
Также Великобритания предоставит 1,6 миллиарда фунтов стерлингов через программу UK Export Finance для приобретения ракет для зенитно-ракетных комплексов.
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