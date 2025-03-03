Трамп виступить зі своїм першим зверненням до Конгресу

Трамп анонсував значні події завтра — у Білому домі пояснили
Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп анонсував "значні події" завтра, 4 березня. У Білому домі пояснили, що він мав на увазі.
Про це пресслужба Білого дому повідомила у соцмережі X у понеділок, 3 березня.
Що анонсував Трамп
Лідер США виступить зі своїм першим спільним зверненням до Конгресу. Подія відбудеться 4 березня о 21:00 (04:00 за Києвом).
"Ви не захочете це пропустити!" — додали у Білому домі.
Нагадаємо, Трамп назвав завтрашній вечір "великим". Він наголосив, що розповість все, як є.
Також Трамп похвалився, що "не віддав" жодної української землі російському диктатору Володимиру Путіну.
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