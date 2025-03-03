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Трамп анонсував значні події завтра — у Білому домі пояснили

3 березня 2025 16:46
Аркадій Пастула - Редактор
Трамп виступить зі своїм першим зверненням до Конгресу
Лідер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Craig Hudson
Аркадій Пастула - Редактор

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп анонсував "значні події" завтра, 4 березня. У Білому домі пояснили, що він мав на увазі.

Про це пресслужба Білого дому повідомила у соцмережі X у понеділок, 3 березня.

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Лідер США виступить зі своїм першим спільним зверненням до Конгресу. Подія відбудеться 4 березня о 21:00 (04:00 за Києвом).

"Ви не захочете це пропустити!" — додали у Білому домі.

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Допис Білого дому. Фото: скриншот

Нагадаємо, Трамп назвав завтрашній вечір "великим". Він наголосив, що розповість все, як є.

Також Трамп похвалився, що "не віддав" жодної української землі російському диктатору Володимиру Путіну.

США Дональд Трамп Конгрес Білий дім президент
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