Трамп виступить зі своїм першим зверненням до Конгресу

Лідер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Craig Hudson

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп анонсував "значні події" завтра, 4 березня. У Білому домі пояснили, що він мав на увазі.

Про це пресслужба Білого дому повідомила у соцмережі X у понеділок, 3 березня.

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Лідер США виступить зі своїм першим спільним зверненням до Конгресу. Подія відбудеться 4 березня о 21:00 (04:00 за Києвом).

"Ви не захочете це пропустити!" — додали у Білому домі.

Допис Білого дому. Фото: скриншот

Нагадаємо, Трамп назвав завтрашній вечір "великим". Він наголосив, що розповість все, як є.

Також Трамп похвалився, що "не віддав" жодної української землі російському диктатору Володимиру Путіну.