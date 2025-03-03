Трамп заявив, що не віддав жодної української землі Путіну

Трамп похвалив себе, що "не віддав" українські землі Путіну
Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп похвалив себе, що "не віддав" жодної української землі російському диктатору Володимиру Путіну. За його словами, він є єдиним президентом, який це зробив.
Про це Дональд Трамп написав у Truth Social у понеділок, 3 березня.
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"Єдиний президент, який не віддав жодної української землі путінській Росії, це Дональд Трамп", — наголосив він.
На його думку, коли "неефективні й слабкі демократи" висловлюють критику, фейкові новини охоче поширюють їхні слова.
Нагадаємо, Трамп опублікував допис, в якому анонсував "значні події", які відбудуться вже завтра, 4 березня.
Також лідер США поширив допис, у якому стверджується, що Президенту України Володимиру Зеленському "доведеться прийняти умови Штатів".
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