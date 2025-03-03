Трамп заявив, що не віддав жодної української землі Путіну

Лідер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Craig Hudson

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп похвалив себе, що "не віддав" жодної української землі російському диктатору Володимиру Путіну. За його словами, він є єдиним президентом, який це зробив.

Про це Дональд Трамп написав у Truth Social у понеділок, 3 березня.

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"Єдиний президент, який не віддав жодної української землі путінській Росії, це Дональд Трамп", — наголосив він.

На його думку, коли "неефективні й слабкі демократи" висловлюють критику, фейкові новини охоче поширюють їхні слова.

Допис Трампа. Фото: скриншот

Нагадаємо, Трамп опублікував допис, в якому анонсував "значні події", які відбудуться вже завтра, 4 березня.

Також лідер США поширив допис, у якому стверджується, що Президенту України Володимиру Зеленському "доведеться прийняти умови Штатів".