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Трамп похвалил себя, что "не отдал" украинские земли Путину

3 марта 2025 16:31
Аркадий Пастула - Редактор
Трамп заявил, что не отдал ни одной украинской земли Путину
Лидер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Craig Hudson
Аркадий Пастула - Редактор

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп похвалил себя, что "не отдал" ни одной украинской земли российскому диктатору Владимиру Путину. По его словам, он является единственным президентом, который это сделал.

Об этом Дональд Трамп написал в Truth Social в понедельник, 3 марта.

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"Единственный президент, который не отдал ни одной украинской земли путинской России, это Дональд Трамп", — подчеркнул он.

По его мнению, когда "неэффективные и слабые демократы" выражают критику, фейковые новости охотно распространяют их слова.

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Пост Трампа. Фото: скриншот

Напомним, Трамп опубликовал сообщение, в котором анонсировал "значительные события", которые состоятся уже завтра, 4 марта.

Также лидер США распространил пост, в котором утверждается, что Президенту Украины Владимиру Зеленскому "придется принять условия Штатов".

США война Дональд Трамп Украина Россия
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