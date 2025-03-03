Трамп выступит со своим первым обращением к Конгрессу

Лидер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Craig Hudson

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп анонсировал "значительные события" завтра, 4 марта. В Белом доме объяснили, что он имел в виду.

Об этом пресс-служба Белого дома сообщила в соцсети X в понедельник, 3 марта.

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Лидер США выступит со своим первым совместным обращением к Конгрессу. Событие состоится 4 марта в 21:00 (04:00 по Киеву).

"Вы не захотите это пропустить! " — добавили в Белом доме.

Пост Белого дома. Фото: скриншот

Напомним, Трамп назвал завтрашний вечер "большим". Он подчеркнул, что расскажет все, как есть.

Также Трамп похвастался, что "не отдал" ни одной украинской земли российскому диктатору Владимиру Путину.