Трамп выступит со своим первым обращением к Конгрессу

Трамп анонсировал важные события завтра — в Белом доме объяснили
Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп анонсировал "значительные события" завтра, 4 марта. В Белом доме объяснили, что он имел в виду.
Об этом пресс-служба Белого дома сообщила в соцсети X в понедельник, 3 марта.
Что анонсировал Трамп
Лидер США выступит со своим первым совместным обращением к Конгрессу. Событие состоится 4 марта в 21:00 (04:00 по Киеву).
"Вы не захотите это пропустить! " — добавили в Белом доме.
Напомним, Трамп назвал завтрашний вечер "большим". Он подчеркнул, что расскажет все, как есть.
Также Трамп похвастался, что "не отдал" ни одной украинской земли российскому диктатору Владимиру Путину.
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