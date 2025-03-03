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Трамп анонсировал важные события завтра — в Белом доме объяснили

3 марта 2025 16:46
Аркадий Пастула - Редактор
Трамп выступит со своим первым обращением к Конгрессу
Лидер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Craig Hudson
Аркадий Пастула - Редактор

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп анонсировал "значительные события" завтра, 4 марта. В Белом доме объяснили, что он имел в виду.

Об этом пресс-служба Белого дома сообщила в соцсети X в понедельник, 3 марта.

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Лидер США выступит со своим первым совместным обращением к Конгрессу. Событие состоится 4 марта в 21:00 (04:00 по Киеву).

"Вы не захотите это пропустить! " — добавили в Белом доме.

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Пост Белого дома. Фото: скриншот

Напомним, Трамп назвал завтрашний вечер "большим". Он подчеркнул, что расскажет все, как есть.

Также Трамп похвастался, что "не отдал" ни одной украинской земли российскому диктатору Владимиру Путину.

США Дональд Трамп Конгресс Белый дом президент
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