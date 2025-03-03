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Європа витратила більше на газ РФ, ніж на захист України, — Трамп

3 березня 2025 21:20
Аркадій Пастула - Редактор
Трамп заявив, що Європа витратила більше грошей на російську нафту, ніж на допомогу Україні
Лідер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
Аркадій Пастула - Редактор

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Європа витрачала багато грошей на купівлю російської нафти та газу. За його словами, ця сума більша, ніж спрямовувалась на захист України.

Про це Дональд Трамп написав у Truth Social у понеділок, 3 березня.

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"Європа витратила більше грошей на купівлю російської нафти і газу, ніж вона витратила на захист України", — наголосив Трамп.

За його словами, сума набагато більша.

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Допис Трампа. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Білому домі повідомили, що 4 березня Трамп виступить зі своїм першим спільним зверненням до Конгресу США.

Також Трамп заявив, що не допустив передачі жодної української території російському диктатору Володимиру Путіну. 

США Дональд Трамп Україна Європа нафта газ
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