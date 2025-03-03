Трамп заявил, что Европа потратила больше денег на российскую нефть, чем на помощь Украине

Лидер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Европа тратила много денег на покупку российской нефти и газа. По его словам, эта сумма больше, чем направлялась на защиту Украины.

Об этом Дональд Трамп написал в Truth Social в понедельник, 3 марта.

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"Европа потратила больше денег на покупку российской нефти и газа, чем она потратила на защиту Украины", — подчеркнул Трамп.

По его словам, сумма гораздо больше.

Пост Трампа. Фото: скриншот

Напомним, в Белом доме сообщили, что 4 марта Трамп выступит со своим первым совместным обращением к Конгрессу США.

Также Трамп заявил, что не допустил передачи ни одной украинской территории российскому диктатору Владимиру Путину.