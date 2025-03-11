Трамп празднует первые пятьдесят дней на посту, и вот какие скандальные указы он издал и какие скандальные заявления сделал за этот срок

Портрет Трампа в короне, который его администрация разместила в Белом доме, чтобы порадовать шефа. Фото: Белый дом

Белый дом подвел итоги первых пятидесяти дней работы президента США Дональда Трампа и его администрации. Конечно, в качестве примеров перечислены именно пятьдесят решений политика, которые представлены, как успешные. Но "не все так однозначно", ведь в комментариях к сообщению много критики и мемов.

С полным списком достижений Трампа, по мнению его администрации и комментариями американцев, можно ознакомиться из поста в соцсети X.

Читайте также:

Скандальные указы и заявления Трампа за первые 50 дней

Ни одного дня без победы. Белый дом празднует 50 дней президентства Трампа. Фото: Скриншот

В свою очередь Новини.LIVE составили список из поступков и решений американского президента, которые можно назвать успешными только в кавычках. Вот хронологический порядок сомнительных, мягко говоря, решений Трампа.

1. Отменил программу переселения афганских беженцев, которые работали на Вашингтон во времена присутствия армии США в Афганистане. Теперь более 1600 афганцев попали в опасность со стороны талибов. остается вопрос — будут ли доверять обещаниям США другие местные жители в других странах.

2. Подписал указ о выходе США из Всемирной организации здравоохранения при ООН. Трамп давно критиковал ВОЗ, а его министр здравоохранения Кеннеди-младший является ярым антиваксером.

3. Не сдержал обещание "завершить войну в Украине за 24 часа". После инаугурации журналисты ему напомнили об этом, но тогда Трамп ответил, что "у него есть еще полдня для этого".

4. Подписал решение, согласно которому дети нелегалов не получат гражданство. Мигранты часто решают пожертвовать безопасностью, тяжело работать, оставаться бесправными и без социальной помощи, чтобы их дети имели гражданство США.

5. Через несколько дней после инаугурации начал угрожать пошлинами Мексике, Канаде и Китаю. И хотя пока пошлины отложены до апреля, но США сразу почувствовали ответ. Перечисленные страны не стали это терпеть и ответили тем же.

6. Начал угрожать аннексировать Гренландию. Трамп заявил, что Гренландия, которая находится под протекторатом Дании, необходима США для "национальной безопасности". Трамп делал и продолжает делать заявления как о "покупке" Гренландии, так и о "народном референдуме" на тему присоединения Гренландии к США.

7. Начал массовую и хаотичную депортацию мигрантов. В результате начала страдать экономика, ведь многие предприятия малого и среднего бизнеса, а также фермерские хозяйства, держались именно на низкооплачиваемом труде нелегалов.

8. Приостановил прием мигрантов из Украины. И хотя такое правило действует для всех, однако Трамп даже не сделал исключение для людей из страны, которая отдала свое ядерное оружие в обмен на гарантии безопасности, в том числе и от США.

9. Прекратил финансирование проектов по программам USAID. Многие из них были посвящены гуманитарным и жизненно важным вопросам в других странах.

10. Начал постоянно настаивать, чтобы Канада стала 51 Штатом. В своих сообщениях в соцсетях называет премьера Канады Джастина Трюдо не иначе как "губернатором Канады" и "девочкой". Настаивает, что Канада без Штатов не выживет.

11. Начал торговую войну с Канадой. В результате канадцы массово отказываются от американских товаров, а политики задаются вопросом - как теперь доверять США, который для Канады был ближайшим союзником.

12. Подписал указ о выходе из Совета ООН по правам человека. Соединенные Штаты давно обвиняют Совет в предвзятости в отношении Израиля и в прикрытии правительств в нарушениях прав человека.

13. Подписал два указа о санкциях: один направлен против Международного уголовного суда, а второй - против "антихристианских предубеждений". С последним пока остаются вопросы и отсутствие конкретики.

14. Сделал яйца в США "золотыми". В результате экономических решений Трампа стоимость некоторых продуктов в Америке многократно выросла. Трамп опубликовал статью, в которой призвал американцев "закрыть рот насчет цен на яйца".

15. Переложил ответственность за безопасность Украины на Европу. США не хотят больше защищать страну, с которой подписали Будапештский меморандум в обмен на ядерное оружие.

16. Заставил безумно увеличить мировую стоимость золота. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп объявил о новых 25%-ные пошлины на импорт стали и алюминия, усилив опасения относительно инфляции и возможного обострения торговой войны.

17. Выступил против вступления Украины в НАТО. Назвал членство Украины в НАТО "не практичным". В целом, Дональд Трамп посоветовал Украине забыть о НАТО. Он добавил, что именно по этой причине, вероятно, "все началось".

18. Практически переложил на Украину вину за начало российского вторжения. Заявил, что Путин напал из-за продвижения Байденом Украины в НАТО.

19. Заявил, что хочет возвращения России в G7. Но в Германии подчеркнули, что партнеры по G7 последние три года придерживаются четкой позиции о невозможности возвращения России в клуб крупнейших экономик мира.

20. Поставил под угрозу ядерный щит США. По распоряжению Трампа уволили более 300 сотрудников Национального управления ядерной безопасности.

21. Подписал указ, запрещающий учебным заведениям требовать от студентов и школьников вакцинацию против COVID-19. Речь идет о заведениях, которые получают госфинансирование.

22. Решил, что США не будут размещать свои войска на территории Украины. А вот если Европа хочет привлечь свой военный контингент, то он не против этого.

23. Заявил, что Украина получила 350 миллиардов долларов, но Зеленский не знает, куда они делись.

24. Высказался относительно рейтинга президента Украины. Трамп считает проведение выборов в Украине необходимостью. По его словам, Владимир Зеленский сейчас имеет популярность лишь 3-4%.

25. Сделал комплимент армии РФ. Заявил, что Россия может "на 100% уничтожить все города Украины".

26. Начал требовать с Украины мифические 350 миллиардов долларов. Эту сумму якобы выделила администрация Байдена в качестве безвозмездной помощи, а Европа 100 миллиардов одолжила. Хотя потом Трамп исправился и заявил, что Соединенные Штаты предоставили Киеву 67 миллиардов долларов военной помощи и 31,5 миллиарда долларов прямой бюджетной поддержки.

27. Назвал Зеленского "диктатором без выборов". Однако через некоторое время накануне встречи с президентом Украины на соответствующий вопрос журналистки прямо в глаза заявил: "А разве я такое говорил?".

28. Заблокировал заявление, посвященное третьей годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину. Трамп выступил против, чтобы в заявлении G7 Россию называли "агрессором".

29. Добился того, чтобы влиятельное европейское издание The Economist разместило его изображение вместе с Путиным и назвала эту парочку "Худшим кошмаром Европы".

30. На прямые вопросы журналистов отказывался назвать Путина диктатором. На такие вопросы обычно Трамп начинает отвечать о важности окончания войны и уходит от ответа.

31. Трамп довел до того, что стали распространять слухи, что его во времена СССР завербовало КГБ. Якобы, его псевдоним - Краснов.

32. Обострил ситуацию с союзниками настолько, что страны, сотрудничающие с США в сфере обмена разведывательными данными, активно рассматривают возможности защиты своих секретных операций от Дональда Трампа и его команды в администрации.

33. Продемонстрировал, что очень склонен к лести. Публично похвалил журналиста-республиканца, который сравнил Трампа с Вашингтоном.

34. Трамп очень заинтересовался "огромными запасами" редкоземельных металлов РФ и другими "очень ценными ресурсами", которыми обладает страна.

35. Навязал Украине соглашение о редкоземельных ископаемых, а затем позволил вице-президенту Вэнсу сорвать подписание во время визита Владимира Зеленского в Белый дом.

36 Трамп публично унизил Макрона во время встречи G7. Посадил президента Франции на край стола, тогда как вице-президент Вэнс сидел с другой стороны расставив ноги.

37. Также Дональд Трамп объявил, что заменит программу иммиграционных инвесторов EB-5 на новую "золотую карту" за 5 миллионов долларов. Возможно, их смогут приобрести и российские олигархи.

38. Начал угрожать торговой войной Европе. Трамп заявил, что ЕС якобы был создан "чтобы обмануть Соединенные Штаты". Он объявил о намерениях ввести 25-процентные пошлины на европейские автомобили и другие товары.

39. Трамп уволил главу Объединенного комитета начальников штабов и других высших офицеров. Его действия осудили пять бывших министров обороны страны и призвали Конгресс США остановить любое утверждение их преемников.

40. Разместил себя "где-то по середине". Так он ответил на вопрос журналистов: за кого он - за РФ или Украину? Сказал, что он и за Россию и за Украину.

41. Сделал своим вице-президентом человека, который знает о войне в Украине из "сториз" в Instagram.

42. После всех громких заявлений о "прекращении войны за 24 часа" в администрации Трампа уже не уверены, что вообще смогут достичь мирного соглашения между РФ и Украиной.

43. После ссоры с Зеленским настолько обиделся, что прекратил финансовую помощь Украине.

44. Приостановил всю военную помощь Украине. Причем буквально за несколько часов до приказа заявлял журналистам, что "пока не рассматривал такой возможности".

45. Объявил себя спасителем Украины. Дональд Трамп заявил, что он не уступил России. Поэтому он уверен, что россияне бы захватили всю Украину, если бы не он.

46. По старой постсоветской традиции стал обвинять во всех экономических проблемах "предшественников". Трамп заявил, что в результате политики Джо Байдена США дошли до экономической катастрофы.

47. Запретил Британии передавать разведданные ВСУ. Также оставил Украину без спутниковой разведки, и разведданных, по запуску ракет с территории РФ. Не стесняясь признал, что Путин пользуется ограничением разведданных от США. Также Трамп заморозил техническую поддержку F-16 для Украины.

48. Намекнул, что не будет защищать страны НАТО, ведь они мало тратят на оборону. Также Дональд Трамп раскритиковал действующее соглашение с Японией, которое именно США заставили подписать Японию и разместили свои американские базы на Окинаве.

49. Из-за политики Трампа фондовый рынок США продолжает падение. Но в интервью журналистам Трамп говорит, что "не так уж он и упал. И вообще, посмотрите на Китай - у них план на 100 лет".

50. Дошло до того, что администрация Трампа хочет запретить ряд слов для употребления на официальных сайтах и в документах. Среди них слова климатический кризис, антирасизм, равенство и дискриминация.

Напомним, Трамп заявил, что стремится к скорейшему установлению мира в Украине. Он также выразил сомнения относительно того, будет ли способствовать этому предоставление помощи.

Также Трамп заявил, что заключение ядерной сделки с Ираном может состояться в кратчайшие сроки.