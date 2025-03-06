США можуть відмовитися від захисту членів НАТО — що задумав Трамп

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість відмови захищати членів НАТО, які недостатньо витрачають грошей на оборону. Це може суттєво вплинути на оборонну стратегію Альянсу.

Про це пише NBC News.

Читайте також:

Відмова від захисту членів НАТО

ЗМІ з посиланням на кількох чинних і колишніх високопосадовців США та одного конгресмена пише, що Трамп розглядає можливість відмови США від автоматичного захисту країн-членів, які не виконують фінансових зобов’язань щодо оборонних витрат.

Трамп обговорює з радниками варіант політики, за якої Вашингтон надаватиме пріоритет у військовій підтримці тим союзникам, які повністю виконують встановлені стандарти витрат на оборону. Це може означати, що країни НАТО, які не досягли визначеного рівня фінансування військових потреб, у разі нападу не зможуть розраховувати на автоматичну допомогу США. Такий крок суперечить статті 5 Північноатлантичного договору, яка передбачає принцип колективної оборони.

Крім того, адміністрація Трампа розглядає можливість перегляду участі США у військових навчаннях Альянсу. Пріоритет можуть отримати ті країни-члени, які вкладають у військову сферу відповідний відсоток свого ВВП.

За даними джерел, Вашингтон також припускає скорочення військової присутності в Європі та можливий перерозподіл американських військ у регіоні, концентруючи їх у державах, які дотримуються встановлених оборонних зобов’язань.

Попри це, адміністрація США офіційно запевняє у відданості принципам НАТО. Так, кандидат Трампа на посаду посла США в Альянсі Метью Вітакер заявив, що позиція щодо статті 5 залишається незмінною, проте Вашингтон прагне більш справедливого розподілу фінансового навантаження серед союзників.

Президент США неодноразово критикував НАТО за те, що деякі країни не досягають встановленого рівня оборонних витрат у 2% ВВП. Нещодавно Трамп навіть запропонував підняти цей поріг до 5%, хоча самі США поки не витрачають стільки на оборону.