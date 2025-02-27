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Рубіо розкритикував країни Європи за мізерні внески до НАТО

27 лютого 2025 13:12
Анастасія Постоєнко - Редактор
Марко Рубіо закликав ЄС більше інвестувати у власну оборону
Держсекретар США Марко Рубіо Фото: REUTERS/Craig Hudson
Анастасія Постоєнко - Редактор

Державний секретар США Марко Рубіо зробив заяву щодо майбутнього НАТО та ролі Європи в оборонній безпеці. Він заперечив загрозу існуванню Альянсу, проте наголосив, що деякі європейські країни не вкладають достатньо коштів у власну оборону.

Про це Марко Рубіо заявив під час спілкування з журналістами.

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"Моя реакція полягає в тому, що НАТО нічого не загрожує. Єдине, що ставить НАТО під загрозу, це те, що у нас є члени НАТО, які майже не мають зброї або чиї збройні сили не надто боєздатні, тому що вони витратили 40 років, не витрачаючи на це жодних грошей. Ми були НАТО", — зазначив Рубіо.

Він також прокоментував нещодавню заяву лідера німецького консервативного блоку ХДС/ХСС Фрідріха Мерца, який після перемоги на виборах висловив думку, що Європа має стати незалежною у питаннях безпеки через зміну позиції США.

"Все, що каже президент Трамп, — це те, що стверджував кожен американський лідер протягом останніх 30 років: європейські країни, особливо Західна Європа, є багатими. Вони мають достатньо ресурсів, щоб інвестувати у власну національну безпеку, але вони цього не роблять. Ми просто не можемо продовжувати субсидувати їх. Це несправедливо і не є стійким", — підкреслив держсекретар США.

За словами Рубіо, проблема полягає в тому, що деякі країни НАТО витрачають лише 1–1,5% свого ВВП на оборону, і така ситуація неприйнятна. Водночас він зазначив, що деякі держави, такі як Польща та Чехія, виконують свої зобов’язання щодо фінансування Альянсу.

"Ось що ставить під загрозу НАТО — те, що в деяких випадках у нас немає союзників. Тепер це зробили інші. Польща, Чехія — є купа країн, які це зробили, але деякі — ні. І це багаті країни — Німеччина, Франція. Ми це знаємо. Тож це треба виправити", — додав Рубіо.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп зробив заяву щодо членства України в НАТО і дав пораду забути про вступ до Альянсу. 

Також у Білому домі прокоментували шанси України на членство в НАТО.

США НАТО Дональд Трамп Європа фінанси Марко Рубіо
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