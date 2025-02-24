Білий дім прокоментував ймовірність членства України в НАТО

Майк Волц. Фото: REUTERS/Mike Segar

Представники Білого дому виключають можливість членства України в НАТО. Це неможливо навіть після завершення війни.

Про це заявив радник із нацбезпеки Дональда Трампа Майк Волц в ефірі Fox News, передають Новини.LIVE.

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За словами Волца, Сполучені Штати не бачать ситуації, в якій Україна стане членом НАТО, що призведе до необхідності захищати її за статтею 5 Статуту Альянсу.

Він підкреслив, що це не є частиною зобов'язань США перед НАТО та його існуючими країнами-членами.

"Ми повністю віддані НАТО і нашим зобов'язанням перед його членами, але гарантії безпеки для України — це окрема розмова", — зазначив Волц, додаючи, що питання безпеки України потребує окремого підходу і розгляду.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський назвав компроміс, якщо України не буде в НАТО найближчим часом.

Крім того, глава держави назвав суму допомоги від США за час війни. За три роки Україна отримала 100 мільярдів доларів.