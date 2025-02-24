Белый дом прокомментировал вероятность членства Украины в НАТО

В Белом доме оценили вероятность членства Украины в НАТО
Представители Белого дома исключают возможность членства Украины в НАТО. Это невозможно даже после завершения войны.
Об этом заявил советник по нацбезопасности Дональда Трампа Майк Уолц в эфире Fox News, передают Новини.LIVE.
Может ли Украина вступить в НАТО
По словам Уолца, Соединенные Штаты не видят ситуации, в которой Украина станет членом НАТО, что приведет к необходимости защищать ее по статье 5 Устава Альянса.
Он подчеркнул, что это не является частью обязательств США перед НАТО и его существующими странами-членами.
"Мы полностью преданы НАТО и нашим обязательствам перед его членами, но гарантии безопасности для Украины — это отдельный разговор", — отметил Уолц, добавляя, что вопрос безопасности Украины требует отдельного подхода и рассмотрения.
Напомним, что Президент Владимир Зеленский назвал компромисс, если Украины не будет в НАТО в ближайшее время.
Кроме того, глава государства назвал сумму помощи от США за время войны. За три года Украина получила 100 миллиардов долларов.
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