Україна в НАТО — Зеленський назвав сценарій, якщо Київ не вступить в Альянс

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Президент Володимир Зеленський заявив, якщо України найближчим часом не буде в НАТО, то вона має стати членом ЄС. Крім того, фінансування української армії повинне бути не менше 800 тисяч.

Про це глава держави сказав на пресконференції в рамках форуму "Україна. Рік. 2025".

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Заява Зеленського про членство України в НАТО

"Якщо нас немає в НАТО, то нам треба членство в ЄС, фінансування української армії не менше 800 тисяч", — сказав Зеленський.

Він також додав, що Росія напала на Україну саме тому, що нас могли взяти в НАТО, а Путін цього боявся. Також президент заявив, припинення вогню — це складне питання

Нагадаємо, Зеленський також прокоментував заяву Білого дому про закінчення війни цього тижня. За його словами, вигідно для України, цього зробити не вдасться.

Крім того, глава держави назвав суму допомоги від США за час війни. За три роки Україна отримала 100 мільярдів доларів.