Украина в НАТО — Зеленский назвал сценарий, если Киев не вступит в Альянс

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Президент Владимир Зеленский заявил, если Украины в ближайшее время не будет в НАТО, то она должна стать членом ЕС. Кроме того, финансирование украинской армии должно быть не менее 800 тысяч.

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год. 2025".

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"Если нас нет в НАТО, то нам надо членство в ЕС, финансирование украинской армии не менее 800 тысяч", — сказал Зеленский.

Он также добавил, что Россия напала на Украину именно потому, что нас могли взять в НАТО, а Путин этого боялся. Также президент заявил, прекращение огня — это сложный вопрос

Напомним, Зеленский также прокомментировал заявление Белого дома об окончании войны на этой неделе. По его словам, выгодно для Украины, этого сделать не удастся.

Кроме того, глава государства назвал сумму помощи от США за время войны. За три года Украина получила 100 миллиардов долларов.