Марко Рубио призвал ЕС больше инвестировать в собственную оборону

Госсекретарь США Марко Рубио Фото: REUTERS/Craig Hudson

Государственный секретарь США Марко Рубио сделал заявление относительно будущего НАТО и роли Европы в оборонной безопасности. Он отрицает угрозу существованию Альянса, однако отметил, что некоторые европейские страны не вкладывают достаточно средств в собственную оборону.

Об этом Марко Рубио заявил во время общения с журналистами.

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"Моя реакция заключается в том, что НАТО ничего не угрожает. Единственное, что ставит НАТО под угрозу, это то, что у нас есть члены НАТО, которые почти не имеют оружия или чьи вооруженные силы не слишком боеспособны, потому что они потратили 40 лет, не тратя на это никаких денег. Мы были НАТО", — отметил Рубио.

Он также прокомментировал недавнее заявление лидера немецкого консервативного блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца, который после победы на выборах высказал мнение, что Европа должна стать независимой в вопросах безопасности из-за изменения позиции США.

"Все, что говорит президент Трамп, - это то, что утверждал каждый американский лидер в течение последних 30 лет: европейские страны, особенно Западная Европа, являются богатыми. Они имеют достаточно ресурсов, чтобы инвестировать в собственную национальную безопасность, но они этого не делают. Мы просто не можем продолжать субсидировать их. Это несправедливо и не является устойчивым", — подчеркнул госсекретарь США.

По словам Рубио, проблема заключается в том, что некоторые страны НАТО тратят лишь 1-1,5% своего ВВП на оборону, и такая ситуация неприемлема. В то же время он отметил, что некоторые государства, такие как Польша и Чехия, выполняют свои обязательства по финансированию Альянса.

"Вот что ставит под угрозу НАТО то, что в некоторых случаях у нас нет союзников. Теперь это сделали другие. Польша, Чехия — есть куча стран, которые это сделали, но некоторые — нет. И это богатые страны — Германия, Франция. Мы это знаем. Поэтому это надо исправить", — добавил Рубио.

Напомним, недавно Дональд Трамп сделал заявление относительно членства Украины в НАТО и дал совет забыть о вступлении в Альянс.

Также в Белом доме прокомментировали шансы Украины на членство в НАТО.