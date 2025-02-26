Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Трамп порадив Україні забути про НАТО arrow

Трамп порадив Україні забути про НАТО

26 лютого 2025 20:20
Ольга Антоновська - редактор
Вступ України в НАТО — Трамп порадив забути про це
Президент США Дональд Трамп. Фото: скриншот
Ольга Антоновська - редактор

Дональд Трамп порадив Україні забути про НАТО. Він додав, що саме з цієї причини, ймовірно, "все почалось".

Про це Дональд Трамп заявив під час пресконференції у середу, 26 лютого.

Читайте також:

Трамп висловився щодо вступу України в НАТО

Президент США Дональд Трамп заявив, що обом сторонам доведеться піти на поступки. Він додав, що спробує порушити питання щодо повернення Києву частини окупованих територій.

"Я зараз не буду про це говорити (Про можливі поступки, на які має піти Україна, — Ред.). Я можу сказати, забудьте про НАТО. Це, ймовірно, причина, через яку все почалося", — сказав він. 

Нагадаємо, також Дональд Трамп анонсував зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським. Розмова відбудеться у Вашингтоні 28 лютого.

Крім того, Президент США заявив, що не буде надавати Україні гарантії безпеки. Дональд Трамп вважає, що це має зробити Європа.

США НАТО Дональд Трамп Україна війна в Україні війна
Реклама
Реклама
Реклама