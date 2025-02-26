Вступ України в НАТО — Трамп порадив забути про це

Президент США Дональд Трамп. Фото: скриншот

Дональд Трамп порадив Україні забути про НАТО. Він додав, що саме з цієї причини, ймовірно, "все почалось".

Про це Дональд Трамп заявив під час пресконференції у середу, 26 лютого.

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Президент США Дональд Трамп заявив, що обом сторонам доведеться піти на поступки. Він додав, що спробує порушити питання щодо повернення Києву частини окупованих територій.

"Я зараз не буду про це говорити (Про можливі поступки, на які має піти Україна, — Ред.). Я можу сказати, забудьте про НАТО. Це, ймовірно, причина, через яку все почалося", — сказав він.

Нагадаємо, також Дональд Трамп анонсував зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським. Розмова відбудеться у Вашингтоні 28 лютого.

Крім того, Президент США заявив, що не буде надавати Україні гарантії безпеки. Дональд Трамп вважає, що це має зробити Європа.