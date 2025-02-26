Вступление Украины в НАТО — Трамп посоветовал забыть об этом

Президент США Дональд Трамп. Фото: скриншот

Дональд Трамп посоветовал Украине забыть о НАТО. Он добавил, что именно по этой причине, вероятно, "все началось".

Об этом Дональд Трамп заявил во время пресс-конференции в среду, 26 февраля.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что обеим сторонам придется пойти на уступки. Он добавил, что попытается поднять вопрос о возвращении Киеву части оккупированных территорий.

"Я сейчас не буду об этом говорить (О возможных уступках, на которые должна пойти Украина, — Ред.). Я могу сказать, забудьте о НАТО. Это, вероятно, причина, по которой все началось", — сказал он.

Напомним, также Дональд Трамп анонсировал встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Разговор состоится в Вашингтоне 28 февраля.

Кроме того, Президент США заявил, что не будет предоставлять Украине гарантии безопасности. Дональд Трамп считает, что это должна сделать Европа.