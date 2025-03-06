США могут отказаться от защиты членов НАТО — что задумал Трамп

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отказа защищать членов НАТО, которые недостаточно тратят денег на оборону. Это может существенно повлиять на оборонную стратегию Альянса.

Об этом пишет NBC News.

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СМИ со ссылкой на нескольких действующих и бывших высокопоставленных чиновников США и одного конгрессмена пишет, что Трамп рассматривает возможность отказа США от автоматической защиты стран-членов, которые не выполняют финансовых обязательств по оборонным расходам.

Трамп обсуждает с советниками вариант политики, при которой Вашингтон будет предоставлять приоритет в военной поддержке тем союзникам, которые полностью выполняют установленные стандарты расходов на оборону. Это может означать, что страны НАТО, которые не достигли определенного уровня финансирования военных потребностей, в случае нападения не смогут рассчитывать на автоматическую помощь США. Такой шаг противоречит статье 5 Североатлантического договора, которая предусматривает принцип коллективной обороны.

Кроме того, администрация Трампа рассматривает возможность пересмотра участия США в военных учениях Альянса. Приоритет могут получить те страны-члены, которые вкладывают в военную сферу соответствующий процент своего ВВП.

По данным источников, Вашингтон также предполагает сокращение военного присутствия в Европе и возможное перераспределение американских войск в регионе, концентрируя их в государствах, которые придерживаются установленных оборонных обязательств.

Несмотря на это, администрация США официально уверяет в приверженности принципам НАТО. Так, кандидат Трампа на должность посла США в Альянсе Мэтью Уитакер заявил, что позиция по статье 5 остается неизменной, однако Вашингтон стремится к более справедливому распределению финансовой нагрузки среди союзников.

Президент США неоднократно критиковал НАТО за то, что некоторые страны не достигают установленного уровня оборонных расходов в 2% ВВП. Недавно Трамп даже предложил поднять этот порог до 5%, хотя сами США пока не тратят столько на оборону.