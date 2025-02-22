Трамп назвав реальні цифри підтримки України — що відомо

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Президент США Дональд Трамп вперше озвучив точні цифри американської допомоги Україні. Своєю заявою він фактично публічно визнав, що раніше суттєво перебільшував їхній обсяг.

Про це Дональд Трамп заявив на церемонії приведення до присяги Говарда Лютніка

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За його словами, Сполучені Штати надали Києву 67 мільярдів доларів військової допомоги та 31,5 мільярда доларів прямої бюджетної підтримки. Таким чином, загальна сума становить менше ніж 100 мільярдів доларів, що значно менше від раніше озвучених Трампом 350 мільярдів.

Трамп неодноразово використовував завищені цифри під час своїх виступів, критикуючи фінансову підтримку України. Він заявляв, що допомога Києву нібито надмірна і що європейські союзники недостатньо вкладають у захист України. Однак після тривалих спекуляцій він вперше визнав реальні масштаби американської підтримки.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський назвав суму допомоги, яку отримала Україна від США.

Також Інститут глобальних змін Тоні Блера навів дані, що Росія витрачає більше коштів на війну, ніж Україна та партнери разом узяті.

Тим часом аналітики Інституту вивчення війни навели факти про війну в Україні, ситуацію на фронті та політиці на тлі скандальних заяв Дональда Трампа.