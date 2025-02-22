Трамп назвал реальные цифры поддержки Украины — что известно

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Президент США Дональд Трамп впервые озвучил точные цифры американской помощи Украине. Своим заявлением он фактически публично признал, что ранее существенно преувеличивал их объем.

Об этом Дональд Трамп заявил на церемонии приведения к присяге Говарда Лютника

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По его словам, Соединенные Штаты предоставили Киеву 67 миллиардов долларов военной помощи и 31,5 миллиарда долларов прямой бюджетной поддержки. Таким образом, общая сумма составляет менее 100 миллиардов долларов, что значительно меньше ранее озвученных Трампом 350 миллиардов.

Трамп неоднократно использовал завышенные цифры во время своих выступлений, критикуя финансовую поддержку Украины. Он заявлял, что помощь Киеву якобы чрезмерна и что европейские союзники недостаточно вкладывают в защиту Украины. Однако после длительных спекуляций он впервые признал реальные масштабы американской поддержки.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назвал сумму помощи, которую получила Украина от США.

Также Институт глобальных изменений Тони Блэра привел данные, что Россия тратит больше средств на войну, чем Украина и партнеры вместе взятые.

Между тем аналитики Института изучения войны привели факты о войне в Украине, ситуацию на фронте и политике на фоне скандальных заявлений Дональда Трампа.