Витрати на війну - скільки витрачає РФ та Україна

РФ витрачає на війну більше, ніж Україна та партнери — які суми
Україна нині отримує недостатню військову підтримку, що затягує конфлікт і створює для Росії умови для подальшої ескалації. Країни НАТО в Європі мають значну економічну перевагу над РФ — їхній сукупний ВВП сягає 23 трлн доларів, що у 10 разів перевищує російський. Однак попри це, Росія витрачає на війну більше, ніж Україна отримує допомоги від усіх союзників разом.
Про це йдеться у звіті Інституту глобальних змін Тоні Блера, повідомляє Forbes Ukraine.
Скільки грошей Росія витрачає на війну проти України
Реальна ціна миру в Україні становить 40 млрд доларів на рік – лише 0,2% ВВП країн ЄС. Ці кошти могли б зрівняти військовий баланс і сприяти перелому у війні на користь України. Відсутність активної підтримки Києва сьогодні загрожує значно вищими витратами в майбутньому, включно з ризиком розгортання масштабного військового конфлікту в Європі.
ВВП Росії складає лише 2,18 трлн доларів, проте її військовий бюджет у 2024 році перевищив 135 млрд доларів, що на 40 млрд доларів більше, ніж сукупні витрати України та її союзників.
Скільки грошей виділено на допомогу Україні
На підтримку України у 2025 році було виділено лише 95 млрд доларів, при цьому країни ЄС і НАТО внесли в цю суму меншу частку.
До того ж Росія заручилася підтримкою авторитарних режимів. Іран та Північна Корея виділяють на допомогу Кремлю близько 1% своїх ВВП, що в 10 разів перевищує внесок окремих європейських країн на допомогу Україні.
Наприклад, Франція та Італія витрачають лише 0,04% і 0,02% відповідно, що є мінімальним вкладом у безпеку європейського континенту.
Нагадаємо, Зеленський висловив свою думку щодо заяви лідера США Дональда Трампа про необхідність повернення 500 мільярдів доларів.
Також глава держави повідомив, що в Україні відсутні ракети для системи ППО Patriot.
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