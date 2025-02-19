Витрати на війну - скільки витрачає РФ та Україна

Колона російської техніки. Фото: Вікіпедія

Україна нині отримує недостатню військову підтримку, що затягує конфлікт і створює для Росії умови для подальшої ескалації. Країни НАТО в Європі мають значну економічну перевагу над РФ — їхній сукупний ВВП сягає 23 трлн доларів, що у 10 разів перевищує російський. Однак попри це, Росія витрачає на війну більше, ніж Україна отримує допомоги від усіх союзників разом.

Про це йдеться у звіті Інституту глобальних змін Тоні Блера, повідомляє Forbes Ukraine.

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Скільки грошей Росія витрачає на війну проти України

Реальна ціна миру в Україні становить 40 млрд доларів на рік – лише 0,2% ВВП країн ЄС. Ці кошти могли б зрівняти військовий баланс і сприяти перелому у війні на користь України. Відсутність активної підтримки Києва сьогодні загрожує значно вищими витратами в майбутньому, включно з ризиком розгортання масштабного військового конфлікту в Європі.

ВВП Росії та її союзників значно нижчий, ніж в України та її союзників. Фото: Звіт для Інституту Тоні Блера з глобальних змін

ВВП Росії складає лише 2,18 трлн доларів, проте її військовий бюджет у 2024 році перевищив 135 млрд доларів, що на 40 млрд доларів більше, ніж сукупні витрати України та її союзників.

Скільки грошей виділено на допомогу Україні

На підтримку України у 2025 році було виділено лише 95 млрд доларів, при цьому країни ЄС і НАТО внесли в цю суму меншу частку.

До того ж Росія заручилася підтримкою авторитарних режимів. Іран та Північна Корея виділяють на допомогу Кремлю близько 1% своїх ВВП, що в 10 разів перевищує внесок окремих європейських країн на допомогу Україні.

Росія витрачає на 40 млрд доларів більше на війну, ніж Україна та її союзники. Фото: Звіт для Інституту Тоні Блера з глобальних змін

Наприклад, Франція та Італія витрачають лише 0,04% і 0,02% відповідно, що є мінімальним вкладом у безпеку європейського континенту.

Нагадаємо, Зеленський висловив свою думку щодо заяви лідера США Дональда Трампа про необхідність повернення 500 мільярдів доларів.

Також глава держави повідомив, що в Україні відсутні ракети для системи ППО Patriot.