Расходы на войну - сколько тратит РФ и Украина

Колонна российской техники. Фото: Википедия

Украина сейчас получает недостаточную военную поддержку, что затягивает конфликт и создает для России условия для дальнейшей эскалации. Страны НАТО в Европе имеют значительное экономическое преимущество над РФ — их совокупный ВВП достигает 23 трлн долларов, что в 10 раз превышает российский. Однако несмотря на это, Россия тратит на войну больше, чем Украина получает помощи от всех союзников вместе взятых.

Об этом говорится в отчете Института глобальных изменений Тони Блэра, сообщает Forbes Ukraine.

Читайте также:

Сколько денег Россия тратит на войну против Украины

Реальная цена мира в Украине составляет 40 млрд долларов в год — всего 0,2% ВВП стран ЕС. Эти средства могли бы уравнять военный баланс и способствовать перелому в войне в пользу Украины. Отсутствие активной поддержки Киева сегодня грозит значительно более высокими затратами в будущем, включая риск развертывания масштабного военного конфликта в Европе.

ВВП России и ее союзников значительно ниже, чем у Украины и ее союзников. Фото: Отчет для Института Тони Блэра по глобальным изменениям

ВВП России составляет лишь 2,18 трлн долларов, однако ее военный бюджет в 2024 году превысил 135 млрд долларов, что на 40 млрд долларов больше, чем совокупные расходы Украины и ее союзников.

Сколько денег выделено на помощь Украине

На поддержку Украины в 2025 году было выделено лишь 95 млрд долларов, при этом страны ЕС и НАТО внесли в эту сумму меньшую долю.

К тому же Россия заручилась поддержкой авторитарных режимов. Иран и Северная Корея выделяют на помощь Кремлю около 1% своих ВВП, что в 10 раз превышает вклад отдельных европейских стран на помощь Украине.

Россия тратит на 40 млрд долларов больше на войну, чем Украина и ее союзники. Фото: Отчет для Института Тони Блэра по глобальным изменениям

Например, Франция и Италия тратят лишь 0,04% и 0,02% соответственно, что является минимальным вкладом в безопасность европейского континента.

Напомним, Зеленский высказал свое мнение относительно заявления лидера США Дональда Трампа о необходимости возвращения 500 миллиардов долларов.

Также глава государства сообщил, что в Украине отсутствуют ракеты для системы ПВО Patriot.