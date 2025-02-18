Європейський Союз готує потужний пакет допомоги для України

Озброєння і техніка на складі. Фото: Україна молода

Європейський Союз готує пакет військової допомоги для України на суму щонайменше шість мільярдів євро. Таким чином країни — члени ЄС прагнуть посилити стратегічну позицію Києва на початку мирних переговорів з Росією, які ініціювали Сполучені Штати.

Про це заявляє видання Politico з посиланням на трьох анонімних дипломатів ЄС.

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ЄС готує пакет допомоги для України

Нова допомога, яка має "містити все" (від 1,5 млн артилерійських снарядів до систем протиповітряної оборони), стане одним з найбільших пакетів військової допомоги ЄС з моменту повномасштабного вторгнення РФ до України.

Про новий пакет допомоги оголосять перед символічним візитом європейських комісарів до Києва 24 лютого, передає видання.

Двоє анонімних дипломатів заявили, що пакет на шість мільярдів євро є відправною точкою. За їхніми словами, ця допомога може збільшитися до 10 млрд чи більше, оскільки країни будуть вивчати свої запаси, аби зрозуміти, що вони можуть надіслати до України.

"Великий пакет військової допомоги стане відчутним проявом рішучості ЄС підтримати Україну після того, як екстрена зустріч лідерів у Парижі в понеділок не принесла конкретних рішень. Євросоюз був відсторонений від переговорів між США та Росією щодо припинення війни, що викликало обурення в столицях ЄС, а також у Києві", — заявило Politico.

Наголошується, що цей пакет може посилити аргумент ЄС на користь включення блоку в мирні переговори.

Наразі невідомо, чи погодить ЄС цей пакет допомоги у цілому або його підтримає коаліція охочих країн. Зазначається, що одностайного рішення досягти не вдасться через опір з боку Угорщини.

Раніше ми писали раніше, що канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив, що Україна стане членом Європейського Союзу.

Крім того, він зробив заяву, що Україна й надалі отримуватиме підтримку, а також сказав про мирні плани закінчення війни.