Шольц заявив, що Україна буде в ЄС

Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив, що Україна стане членом Європейського Союзу. За його словами, підтримка Києва з боку США та Європи продовжуватиметься, а Кремль не повинен розраховувати на її зменшення.

Про це Олаф Шольц сказав під час Мюнхенської безпекової конференції.

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Олаф Шольц наголосив, що під час своїх розмов чув від президента Дональда Трампа, що Сполучені Штати залишаються на боці України.

"Ми чули від США, що вони й надалі підтримуватимуть Україну. Я чув це від Трампа. І всі повинні знати і це дуже необхідний меседж Путіну — він не зможе сподіватися на зменшення підтримки України. Є запит на справедливий мир, а не на продиктований РФ. Путін повинен розуміти, що він не досягне своїх цілей", — сказав Шольц.

Він також відкинув можливість демілітаризації України, на якій наполягає Кремль, підкресливши, що ЗСУ залишатимуться потужною армією. Олаф Шольц заявив, що Україну просто зараз боронять близько мільйона військових.

"Правда в тому, що в Україні десь 1 мільйон військових, які захищають Україну. Через це абсолютно чітко зрозуміло, що повоєнна Україна матиме потужну армію. І зараз я думаю про те, що ми можемо дати Україні як гарантії безпеки", — зауважив канцлер Німеччини.

Нагадаємо, також Олаф Шольц заявив, що Україна й надалі отримуватиме підтримку, а також висловився про мирні плани закінчення війни.