Шольц заявил, что Украина будет в ЕС

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что Украина станет членом Европейского Союза. По его словам, поддержка Киева со стороны США и Европы будет продолжаться, а Кремль не должен рассчитывать на ее уменьшение.

Об этом Олаф Шольц сказал во время Мюнхенской конференции по безопасности.

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Олаф Шольц отметил, что во время своих разговоров слышал от президента Дональда Трампа, что Соединенные Штаты остаются на стороне Украины.

"Мы слышали от США, что они и в дальнейшем будут поддерживать Украину. Я слышал это от Трампа. И все должны знать и это очень необходимый месседж Путину — он не сможет надеяться на уменьшение поддержки Украины. Есть запрос на справедливый мир, а не на продиктованный РФ. Путин должен понимать, что он не достигнет своих целей", — сказал Шольц.

Он также отверг возможность демилитаризации Украины, на которой настаивает Кремль, подчеркнув, что ВСУ будут оставаться мощной армией. Олаф Шольц заявил, что Украину прямо сейчас защищают около миллиона военных.

"Правда в том, что в Украине где-то 1 миллион военных, которые защищают Украину. Поэтому совершенно четко понятно, что послевоенная Украина будет иметь мощную армию. И сейчас я думаю о том, что мы можем дать Украине как гарантии безопасности", — отметил канцлер Германии.

Напомним, также Олаф Шольц заявил, что Украина и в дальнейшем будет получать поддержку, а также высказался о мирных планах окончания войны.