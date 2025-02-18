Европейский Союз готовит мощный пакет помощи для Украины

Вооружение и техника на складе. Фото: Україна молода

Европейский Союз готовит пакет военной помощи для Украины на сумму не менее шести миллиардов евро. Таким образом страны-члены ЕС стремятся усилить стратегическую позицию Киева в начале мирных переговоров с Россией, которые инициировали Соединенные Штаты.

Об этом заявляет издание Politico со ссылкой на трех анонимных дипломатов ЕС.

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ЕС готовит пакет помощи для Украины

Новая помощь, которая должна "содержать все" (от 1,5 млн артиллерийских снарядов до систем противовоздушной обороны), станет одним из крупнейших пакетов военной помощи ЕС с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину.

О новом пакете помощи объявят перед символическим визитом европейских комиссаров в Киев 24 февраля, передает издание.

Двое анонимных дипломатов заявили, что пакет на шесть миллиардов евро является отправной точкой. По их словам, эта помощь может увеличиться до 10 млрд или больше, поскольку страны будут изучать свои запасы, чтобы понять, что они могут отправить в Украину.

"Большой пакет военной помощи станет ощутимым проявлением решимости ЕС поддержать Украину после того, как экстренная встреча лидеров в Париже в понедельник не принесла конкретных решений. Евросоюз был отстранен от переговоров между США и Россией о прекращении войны, что вызвало возмущение в столицах ЕС, а также в Киеве", — заявило Politico.

Отмечается, что этот пакет может усилить аргумент ЕС в пользу включения блока в мирные переговоры.

Пока неизвестно, согласует ли ЕС этот пакет помощи в целом или его поддержит коалиция желающих стран. Отмечается, что единогласного решения достичь не удастся из-за сопротивления со стороны Венгрии.

Ранее мы писали ранее, что канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что Украина станет членом Европейского Союза.

Кроме того он сделал заявление, что Украина и в дальнейшем будет получать поддержку, а также сказал о мирных планах окончания войны.