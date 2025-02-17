Військова допомога - Україна заслуговує на мир через силу

Європейські лідери. Фото: Урсула фон дер ЛяєнН

Україна заслуговує на мир через силу. При цьому Європа повністю несе свою частку військової допомоги Києву.

Про це заявляють лідери ЄС, пише The Guardian.

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Україна заслуговує на мир через силу

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської ради Антоніо Коста зустрілися з іншими лідерами ЄС у Парижі на запрошення президента Еммануеля Макрона.

"Сьогодні в Парижі ми ще раз підтвердили, що Україна заслуговує на мир силою. Мир, що поважає її незалежність, територіальну цілісність, із сильними гарантіями безпеки", — заявили вони після зустрічі.

За даними політиків, Європа повністю несе свою частку військової допомоги Україні.

Також в повідомленні говориться, що водночас їм потрібен сплеск оборони в Європі.

Нагадаємо, президент Еммануель Макрон ініціював проведення термінового саміту європейських лідерів у Парижі. Представники країн обговорили ситуацію в Україні та безпеку Європи.

17 лютого Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли снаряди, ракети, дрони та інша зброя.

Раніше голова МЗС Естонії Маргус Цахкна заявив, що Естонія підтримує Україну на шляху до членства в Євросоюзі.