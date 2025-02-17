Военная помощь - Украина заслуживает мира через силу

В ЕС выступили с заявлениями по Украине после саммита в Париже
Украина заслуживает мира через силу. При этом Европа полностью несет свою долю военной помощи Киеву.
Об этом заявляют лидеры ЕС, пишет The Guardian.
Украина заслуживает мира через силу
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антонио Коста встретились с другими лидерами ЕС в Париже по приглашению президента Эммануэля Макрона.
"Сегодня в Париже мы еще раз подтвердили, что Украина заслуживает мира силой. Мир, уважающий ее независимость, территориальную целостность, с сильными гарантиями безопасности", — заявили они после встречи.
По данным политиков, Европа полностью несет свою долю военной помощи Украине.
Также в сообщении говорится, что в то же время им нужен всплеск обороны в Европе.
Напомним, президент Эммануэль Макрон инициировал проведение срочного саммита европейских лидеров в Париже. Представители стран обсудили ситуацию в Украине и безопасность Европы.
17 февраля Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли снаряды, ракеты, дроны и другое оружие.
Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Эстония поддерживает Украину на пути к членству в Евросоюзе.
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