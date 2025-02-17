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В ЕС выступили с заявлениями по Украине после саммита в Париже

17 февраля 2025 23:29
Анастасия Писаненко - редактор
Военная помощь - Украина заслуживает мира через силу
Европейские лидеры. Фото: Урсула фон дер ЛяйенН
Анастасия Писаненко - редактор

Украина заслуживает мира через силу. При этом Европа полностью несет свою долю военной помощи Киеву.

Об этом заявляют лидеры ЕС, пишет The Guardian.

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Украина заслуживает мира через силу

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антонио Коста встретились с другими лидерами ЕС в Париже по приглашению президента Эммануэля Макрона.

"Сегодня в Париже мы еще раз подтвердили, что Украина заслуживает мира силой. Мир, уважающий ее независимость, территориальную целостность, с сильными гарантиями безопасности", — заявили они после встречи.

По данным политиков, Европа полностью несет свою долю военной помощи Украине.

Также в сообщении говорится, что в то же время им нужен всплеск обороны в Европе.

Напомним, президент Эммануэль Макрон инициировал проведение срочного саммита европейских лидеров в Париже. Представители стран обсудили ситуацию в Украине и безопасность Европы.

17 февраля Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли снаряды, ракеты, дроны и другое оружие.

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Эстония поддерживает Украину на пути к членству в Евросоюзе.

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