Союзники США можуть обмежити обмін секретними даними через Трампа

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Країни, які співпрацюють із США у сфері обміну розвідувальними даними, активно розглядають можливості захисту своїх секретних операцій від Дональда Трампа та його команди в адміністрації. Партнери Вашингтона побоюються, що нова адміністрація стане ще менш передбачуваною, а витоки секретної інформації можуть створити загрозу для агентів, методів розвідки та міжнародної безпеки.

Про це йдеться у статті Politico.

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Союзники США бояться непередбачуваної поведінки Трампа

Занепокоєння союзників викликане попереднім досвідом першого терміну Трампа, коли він неодноразово порушував протоколи безпеки. Одним із найгучніших випадків було розголошення секретної інформації ізраїльської розвідки російському міністру закордонних справ, а також публікація у Twitter засекречених супутникових знімків іранського ракетного полігону.

Чи можуть партнери повністю припинити обмін розвідданими

Хоча повністю відмовитися від співпраці у сфері розвідки неможливо, оскільки Сполучені Штати є ключовим гравцем у світовій системі безпеки, союзники розглядають варіанти захисту найбільш вразливої від витоку інформації.

Одним із можливих сценаріїв є зменшення обсягу переданої інформації, особливо щодо агентів, які працюють у країнах-супротивниках Заходу. Однак такі дії можуть викрити особистість або місцеперебування оперативників. Колишні співробітники британської розвідки MI6 підтвердили, що вже у 2016-2020 роках служба обмежувала обмін критично важливими даними з Вашингтоном, побоюючись їхнього витоку або неправильного використання.

Трамп може призначити на керівну посаду розвідки проросійську особистість

На думку журналістів Politico, важливим фактором у майбутній політиці адміністрації Трампа стане склад керівництва розвідувальних відомств. Очікується, що Джон Реткліфф, який уже очолював Національну розвідку США в 2020 році, повернеться на свою посаду. Попри політизацію роботи розвідки за його керівництва, багато союзників вважають його "прогнозованою у діях та рішеннях фігурою".

Натомість призначення Талсі Габбард на посаду директора Національної розвідки викликає значно більше побоювань серед партнерів США. У минулому вона неодноразово ставила під сумнів висновки американських спецслужб і підтримувала проросійські наративи.

Також серед союзників викликає тривогу Каш Пател, якого Трамп призначив директором ФБР.

"Бувши співробітником Конгресу, Пател працював над тим, щоб підірвати розслідування Палати представників щодо спроб Росії втрутитися у президентські вибори 2016 року. Він пообіцяв докорінно реформувати агентство, яке відіграє життєво важливу розвідувальну роль, і викорінити так звану "глибоку державу", — йдеться у статті.

Можливі ризики та політичні наслідки

Одна з найбільших загроз для міжнародного співробітництва у сфері розвідки полягає у можливій політизації американських розвідувальних структур. Якщо ключові посадовці не зможуть гарантувати захист секретної інформації, союзники можуть скоротити обсяги співпраці або створити альтернативні канали обміну даними, що суттєво вплине на глобальну систему безпеки.

Особливу стурбованість висловлюють члени альянсу "П’ять очей" (США, Велика Британія, Канада, Австралія, Нова Зеландія). Ця мережа є основою міжнародного обміну розвідданими, і будь-які порушення довіри можуть підірвати її ефективність. Європейські партнери, зокрема Німеччина та Франція, також побоюються, що в разі зростання непередбачуваності американської політики їм доведеться більше покладатися на власні ресурси.

Що означає це для України?

Американська розвідка відіграє вирішальну роль у підтримці України. Саме США ще у 2021 році попередили Київ та європейських союзників про підготовку повномасштабного вторгнення Росії. Якщо співпраця між спецслужбами буде послаблена, це може вплинути на своєчасність отримання критично важливих даних щодо дій Кремля та потенційних загроз.

Нагадаємо, нещодавно компанія OpenAI звинуватила китайський проєкт ШІ DeepSeek у шпигунстві.

Тим часом Дональд Трамп здійснив масштабні кадрові зміни серед воєначальників.